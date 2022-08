Cartelera semanal de remates

Martes 30

Buen inmueble en zona de Tres Cruces. 4 propiedades. En un solo padrón. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 14.30. Daniel Blanco 099 537 163.

Policlínico La Coruña. Sin base en US$. En Rincón 454. Hora 14.30. Bavastro e Hijos 2915 5801.

Apartamento en el Centro. Galicia 1126. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 15.30. Daniel Orellano 099 613 455.

Miércoles 31

Dos fracciones de campo, solo lote en Canelones. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13.30. Assad 2900 3099 – 092 505 555.

Residencia en Lomas de Solymar. Sin base en US$. En puertas del Juzgado de la Ciudad de la Costa. Hora 14. Héctor Aizpún 099 860 040.

Tres autos. Sin base en US$. En Juzgado de Ciudad de la Costa. Hora 14. Héctor Aizpún 099 860 040.

Padrón con 23 unidades y nicho en cementerio. 19 de abril 631 y N° 399. Mercedes. Sin base en US$. Hora14.30. José Borrazás 099 161 534.

Jueves 1°

Propiedad en Paysandú. Colón entre Juncal y Felippone. Sin base en US$. Hora 14. En Wilson Ferreira 1678. Javier Jolochín 099 685 653.

Residencia en José Ignacio. Sin base en US$. En club Oriental de San Carlos Hora 14.30. Ramos Mastalli 099 685 653.

Semanales y otros

Martes 30

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424). Embajada de Estados Unidos. Mobiliario.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 31

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 1°

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.