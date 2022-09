Cartelera semanal de remates

Martes 20

Buena casa en Malvín. 18 de diciembre 1625. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Wolf 2915 4910 – 2915 8546.

Miércoles 21

Terreno esquina. Sobre ruta 7 en Melo. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Cerro Largo. Hora:14. Servando Echevarría 099 356 561.

Dos casas en un solo padrón en Pocitos. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora: 14:30. Vanoli Brun 2915 881- 2915 3131.

Buen apartamento exterior. Cuatro dormitorios. Ángel Floro Costa 1511.Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Pérez Castellanos 099 699 941.

Lunes 26

Apartamento en Punta del Este. Torre Antares. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora: 14. Iván Gómez Remedí 099 732 930.

Semanales y otros

Martes 20

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 21

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Lucas Etcheverrito (online). Terrenos en Punta del Diablo.

Jueves 22

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Viernes 23

Bavastro e Hijos (online). Muebles de diseño y decoración (nuevo).

Sábado 24

Gabriel Etcheverry y Fernando García. En el lugar. Liquidación total de mercancías del restaurante “Los Caracoles”.