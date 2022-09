Cartelera semanal de remates

Martes 27

Inmueble en balneario Las Vegas. Sin base en US$. En Club Español de Montevideo. Hora 14. Carlos Cadenazzi 096 435 134.

Marcas registradas PILI. Liquidación concursal PILI SA. Sin base en US$. En Misiones 1365. Hora 14:30. Bavastro e Hijos 2915 5801.

Camioneta furgón. Citroën Nemo 1.4 año 2014. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Mario Molina 099 634 318.

Auto FAW N7 2017. Sin base en US$. En Rivera 3367. Hora 14:30. Ramos Mastalli 099 685 653.

Miércoles 28

Casa en el barrio Leonel/Perlita. Maldonado, sin base en US$. En Centro Español. Hora 14. Elbio Araujo 099 192 310.

Casa para reciclar en Juan Lacaze (Villa Pancha). Sin base en US$. En club CYSSA. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco 2916 6910.

Apartamento en Edificio Rambla. U/920. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Fernando Nalerio 099 705 321.

Jueves 29

Maquinaria Forestal y Camioneta. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Fernando Olariaga 099 617 396.

Oficina en Ciudad Vieja. Edificio Bafisud. 401. Base US$ 80.000. En Rincón 408. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco 2916 6910.

Jeep Grand Cheroke. 2011; nafta. Sin base US$. Contado. En Humberto 1° 4030. Enrique Stajano 2619 9465.

Viernes 30

Autos, motos, bicicletas. Por cuenta y orden del Ministerio del Interior. Administra ANRTCI. Hora 11.En Centro Comercial e Industrial de Florida. 2091 7366.

Lunes 3

Mercaderías varias. Judicial de Aduana. Sin base en $. En José Luis Terra 2658. Hora 11. Carlos y Martin Cadenazzi 097 128 333- 096 435 234.

Semanales y otros

Martes 27

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 28

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 29

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Viernes 30

Bavastro e Hijos (online). Muebles de diseño y decoración (nuevo).

Domingo 2

Pablo Fattorini. Casa prefabricada. Gran oportunidad.