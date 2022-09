Cartelera semanal de remates

Martes 6

Casa en el centro de Maldonado. Sin base en US$. Centro Español. Hora: 13:30. John F. Fleitas. 099 332 706.

Local Comercial. Avenida Millán 2337. Base US$ 80.000. En el mismo local. Hora:14:30. Dionisio Texeira. 099 813 976 (particular).

Miércoles 7

Apartamento en Artigas. Lecueder 368. Sin base en US$. En Luis Alberto de Herrera. Hora: 14. Mario Stefanoli. 099 619 141.

Gran planta en el Centro. 18 de Julio 965. Base US$. 150.000. En Rincón 408. Hora: 15. Dante y Gustavo Iocco. 2916 6910.

Casa con Terreno en Paso de los Toros. Zona Plaza de Deportes. Base US$ 60.000. En Paula de Godoy y Valerio López. Hora: 15. Héctor Aizpún. 099 860 040.

Jueves 8

Buen campo en costas del Yaguarón chico. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad. 2900 4620 – 099 505 555.

Casa en PH Médanos de Solymar. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Ramos Mastalli. 099 685 653.

Viernes 09

Autos, motos y bicicletas. En Maldonado. Sin base en US$. En Centro Español. Hora: 11. Ministerio del Interior y ANRTCI.

Semanales y otros

Martes 6

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424) Embajada de Estados Unidos. Mobiliario.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 7

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 8

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Sábado 10

Mario Suhr (Salón Bariloche, Enjoy Punta del Este.) Variadísima oferta de diversos lotes.