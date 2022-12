Cartelera semanal de remates: Aduana, liquidaciones concursales y campos

Martes 6

Esquina en Maldonado. 18 de julio y Treinta y tres. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14:30. John F, Fleitas- 099 332 706.

Auto Volkswagen Gol 1.0 2010. Y otros lotes judiciales de Aduana. En $. En depósito de Aduana del Chuy. Hora 13. Lucas Etcheverrito- 099 742 800.

50% indiviso de propiedad en Florida. B.Brum, esq. Barreiro. Sin base en u$s, en Independencia 822 hora 14:00. Jorge Viera- 099 353 210.

Ford Focus, Mitsubishi y otros lotes. Judicial de Aduana. Sin base en $. En República Argentina 1740. Montevideo. Hora12. Pablo Fattorini- 099 669 431.

11 hectáreas. Con galpón, cámara, vivienda. Por separado. Camino tercera entrada Colonia Maricci. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Ramos Mastalli- 099 685 653.

Miércoles 7

Fabricación de cartelería en acrílico. Extrajudicial, liquidación concursal de Formacril. Sin base en US$. En Martin C. Martínez 2625. Hora 13. Milton Berardi- 099 252 100.

Variada mercadería. Sin base. En ruta 17 casi Venancio Flores. Treinta y Tres. Hora 13. Francisco Daleira- 099 853 900.

Planta hormigonera en Paysandú. Liquidación concursal de Ferranor SA. Sin base en US$. En Sarandí 1365, Montevideo. Hora 14:30. Bavastro e hijos- 2915 5801.

Terreno en accesos a Montevideo. Liquidación concursal de Ferranor SA. Sin base en US$. En Sarandí 1365. Hora 14:30. Bavastro e hijos- 2915 5801.

Planta industrial frigorífica. En Florida. En un solo lote. Sin base en US$. Sarandí 518, Montevideo. Vanoli Brun- 2916 3131.

Liquidación concursal A. C. Construcciones. Variedad de mercadería. Sin base en US$. Sarandí 1365, Montevideo. Hora 14:30. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

P.H. 80 m2 al sur de avenida Italia. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Héctor Aizpún- 099 860 040.

Jueves 8

Auto Chevrolet y más mercadería. Judicial de Aduana. Sin base en $. En Garzón 1516. Hora 11. Horacio Lima- 099 691 737.

Solar y construcciones a pasos de Antel Arena. Sobre Damaso A. Larrañaga. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Diego Mondelli- 099 636989.

Pent House. En el centro. Colonia 1074/01. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Assad- 2900 4620, 092 505 555.

Fracción de campo de 31 hectáreas. Ruta 109. Paraje León. Sin base en US$. En Rincón 408, Montevideo. Hora 14:30 Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

2 fracciones de campo/construcciones. Ruta 34, km. 45.800, Canelones. Sin base en US$. Sarandí 518, Montevideo. Hora 15. Vanoli Brun- 2916 3131.

Planta Fanaesa. Por cuenta y orden de la sindicatura. Ubicada en Rosario, Colonia. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Nicolás Hernández- 092 401 403.

Viernes 9

Vehículos y mercadería en general. Judicial de Aduana. Sin base en $. En Sarandí 440, Artigas. Hora 9. Rafael Camera- 099 771 457.

Muy buena y variada mercadería. Judicial de Aduana. En Camino Gori 2457. Hora 9. Mitchel Mauad- 091 397 257.

Lunes 12

Fracción de campo en Paysandú. Ruta 3, km. 373. Lote 1, base US$ 4.500.000; Lote 2, base US$ 1.000.000. En Rincón 408, Montevideo. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Semanales y otros

Martes 6

Castells (Galicia1069) 9horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 7

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Bavastro e Hijos (Treinta y Tres 1325) 16 horas. Autos, liquidación concursal A. C. Constructora.

Jueves 8

Pablo Barrientos (online) hasta 19 horas. Liquidación de maquinaria para la industria metalúrgica y de construcción

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

ANRTCI. (José Gómez a 100 metros de bypass de ruta 5 y 14) 10 horas. Mobiliario perteneciente a UPM.

Viernes 9

Pablo Barrientos (online) hasta 19 horas. Muy variada mercadería en general.