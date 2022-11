Cartelera semanal de remates: apartamentos, campos, terrenos y vehículos

Martes 22

Buen apartamento. Maldonado 1390/201. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Abel Lapizaga- 2364 5736.

Miércoles 23

Dos fracciones de campo en Cerro Largo. En un solo lote en costas del Yaguarón. Sin base en US$. En puertas del juzgado de Río Branco. Daniel Fernández- 098 252 145.

Chalet en Costa Azul. Vacío. Calle 44 M. 91 S.13. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Gomes de Freitas- 099 635 635.

Jueves 24

Casa en Nuevo París. Faramiñán 720. Sin base en US$. En Paysandú 896. Hora 14:30. Carlos Abdala 094 436 573.

Camioneta Fiat Strada. Año 2012. Sin base en US$. En Galicia 954. Hora 15. Pablo Borsari- 099 688 946.

Viernes 25

Autos- Motos- Bicicletas. Sin base en US$. Por cuenta y orden del Ministerio del Interior. En ANRTCI. Hora 10. ANRTCI- 2091 7366.

Apartamento en Punta del Este. Complejo Arcobaleno. Unidad 902. Panorámico. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14:30. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Apartamento en Pocitos. Edificio Tindaya. Unidad 502. Juan María Pérez 2737. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora 15. Vanoli Brun- 2916 31 31.

Lunes 28

Buen terreno en Maldonado. (300 m2). Calle 18 de julio y Mario de Cola. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14:30. Álvarez Alzugaray- 099 817 621.

Semanales y otros

Martes 22

Castells (Galicia1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 23

Assad-Spiess (Gral. Flores 2916) 10 horas. Variedad de repuestos de motos y bicicletas, por cuenta y orden de firma importadora.

Jolochín (Gran Hotel Paysandú) 14 horas. Maquinaria y vehículos por liquidación concursal de Lafimir SA – Naviel S.A.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 24

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Viernes 25

Carlos Arias (Camino Fauquet 7327) 9 horas. Autos, minibús, Land Rover, Hyundai. Renovación de flota.

Domingo 27

Fabian Vanoli (Online) hasta 19 horas. Muy variado conjunto de mercadería.