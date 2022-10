Cartelera semanal de remates: apartamentos en Pocitos y Centro, campos en Maldonado y San José, vehículos y celulares

Martes 11

Muebles del chalet Fairways. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 10:30. Estudio Molina - 099 634 318.

Fracciones de campo en San José. 42 hectáreas I.C.161; 31 hectáreas I.C. 143. Sin base en US$. En calle 33 Orientales 434 (San José). Hora 14. José Luis Carvallo - 099 737 028.

Maquinaria industrial para carpintería. En un solo lote. Sin base en $. En Joaquín Sagra 2762. Hora 14. Pablo J. Oribe - 097 404 12.

Casa en Tres Cruces. Miguelete 2419. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Pérez Castellanos - 099 699 941.

Miércoles 12

Apartamento planta baja al frente. Juan Paullier 1424. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 14:30. Pablo Lakierovich - 099 632 052.

Jueves 13

Vivienda en Piedras Coloradas (Paysandú). En Wilson Ferreira 1678. Hora 14. Ciudad de Paysandú. Javier Jolochín - 099 725 049.

Apartamento en el Centro. Julio Herrera y Obes 1316. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora 14:30. Vanoli Brun - 2916 31 31.

Viernes 14

Dos apartamentos en Pocitos. Berro 1276/202; 26 de marzo 1278/303. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Pablo Fattorini - 099 669 431.

Campo en Maldonado. 56 hectáreas. En ruta 9 km 150. Sin base en US$. Hora 14:30. En ANRTCI. Dionisio Texeira - 099 813 976.

Sábado 15

Vehículos y celulares. Por cuenta y orden del BSE. En bulevar Artigas y Burgués. Hora 10. ANRTCI - 2901 7366.

Semanales y otros

Martes 11

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 12

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Remates Wolf (Solís 1463) 14 horas. Muebles de oficina, hogar, bicicletas y gran cantidad de lote.

Jueves 13

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Remates Wolf (Solís 1463) 14 horas. Muebles de oficina, hogar, bicicletas y gran cantidad de lotes.

Viernes 14

Remates Wolf (Solís 1463) 14 horas. Muebles de oficina, hogar bicicletas y gran cantidad de lotes.

Sábado 15

Salvador Ltaif (Artigas 655, Durazno) 11 horas. Mobiliario, útiles y alhajas de la sucesión de Eusebio Gonzales.