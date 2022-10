Cartelera semanal de remates: casas, apartamentos, campos y vehículos

Martes 25

Campo en Casupá. 59 hectáreas; tres padrones en un solo lote. Sin base en US$. En Luis A. de Herrera 566. Florida. Hora 14. Servando Echevarría- 099 356 561.

Auto Renault Clío 2000. Sin base en $. En juzgado de Paz de Canelones. Hora 14. Abel Vicente Lapizaga- 2364 5736.

Chacra en la Barra (Maldonado). Camino de los Flamencos. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Propiedad en barrio Colón de Montevideo. Base US$ 48.000. En ANRTCI. Hora 15:30. Daniel Blanco- 099 537 163.

Miércoles 26

Propiedad en General Pagola 2182. Entre Cufré y Juan Paullier. Base US$ 65.000. En ANRTCI. Hora 13:30. Pablo Barrientos- 099 626 682.

Autos, ropa y más mercadería. Judicial de Aduana. Sin base en $. En depósito de Aduana del Chuy. Hora 13. Lucas Etcheverrito- 099 742 800. Jueves 27

Fiat Palio diesel. Sin base en US$. En juzgado letrado de Río Branco. Hora 14. Francisco Daleira- 099 853 900.

Chevrolet Corsa 2001. Sin base en $. En el Club Oriental de San Carlos. Hora 14. Rubén Pirez Gallegos- 099 270 247.

Casa y apartamento en Montevideo. Bonaparte 3029. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Servando Echeverria- 099 356 561.

Torre Antares en Punta del Este. Unidad 505. Sin base en US$. En puerta del juzgado de Maldonado. Hora 14:30. Fernando Olariaga- 099 617 396.

Propiedad en Lomas de Carrasco. Sin base en US$. En puerta del juzgado. Giannattasio km 23. Hora 15. Pablo Barrientos- 099 626 682.

Secadora de granos Cedar. Sin base. En Sarandí 518, Montevideo. Hora 15:30. Vanoli Brun- 2916 3131. Lunes 31

Derechos promitentes comprador. Sobre unidad 203 del edificio Tamaro en Punta del Este. Sin base en US$. Hora 14. En Centro Español de Maldonado. Assad- 2900 4620- 092 505 55.

2 padrones en Solymar. Por separado. Sin base en US$. En Rincón 408, Montevideo. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910. Semanales y otros Martes 25

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Mario Stefanoli (ANRTCI) 13:30 horas. Parque Postel. Casa y depósito en San José. Base US$ 129.000. Miércoles 26

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Bavastro e Hijos (Misiones 1366). Hasta 21 horas, online: 500 y 1.000 pares de zapatos de trabajo. Jueves 27

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Nelson Márquez (ANRTCI) 12:30 horas. Cinco hectáreas en Río Negro. Sábado 29

IM-ANRTCI. (General Flores 3838 bis) 10 horas. Vehículos, restos, muebles y más.

Constantino Palermo (25 de Mayo 487, Maldonado) 10 horas. Liquidación de carpintería por cese de actividad.

Mario Shur (ruta 87 km 47) 11 horas. Máquinas Industriales y otros.