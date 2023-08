Cartelera semanal de remates: judiciales de Aduanas, vehículos e inmuebles

Martes 15

Camioneta Peugeot Hoggar 1.6 año 2011. Sin base en $. En juzgado de Paz de Fray Bentos. Rivera 1106. Hora: 14. Rosario Carnu- 099 369 891.

Propiedad en Parque del Plata. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Rodrigo Abasolo- 099 245 222.

Casa en Blanquillo (Durazno). Liquidación concursal. Sin base en US$. En Misiones 1365 (Montevideo). Hora: 15. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Galpón en Blanquillo(Durazno). Liquidación concursal. Sin base en US$. En Misiones 1365 (Montevideo). Hora: 15. Bavastro e Hijos- 2915 5801.

Padrón 96 en el centro de Soca (Canelones). Sin base en US$. En juzgado de Paz de Soca. Hora: 15. Nalerio Negocios- 099 705 521.

Miércoles16

Local comercial anexos. Fábrica de pastas. En Paso de los Toros. Sin base en US$. En puertas del juzgado. Hora: 14. Héctor Aizpún- 099 860 040.

Casa en el centro de Melo. Sin base en US$. En 18 de julio 880 (Melo). Hora: 14. Daniel Fernández- 098 252 143.

Residencia en Carrasco. Sin base en US$. En Sarandí 518. Hora: 14:30. Vanoli Brun- 2916 3131.

Acciones nominativas de Megal S.A. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30. Fernando García- 099 885 313.

Dos locales comerciales en P.H. S/Avenida Italia. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Julio Pérez Castellanos- 099 699 941.

Jueves 17

17 vehículos en muy buen estado y con documentación. Judicial de Aduanas. Sin base en $. En Camino Gori 2457 (Local Oeste). Michel Mauad- 091 397 257.

Fiat Fiorino 2010. Sin base en $. En Wilson Ferreira Aldunate 1678 (Paysandú). Hora: 13:30- Javier Jolochín- 099 725 049.

Hyundai H100 año 1997. Sin base en US$. En Wilson Ferreira Aldunate 1678 (Paysandú). Hora: 14. Javier Jolochín- 099 725 049.

Dos locales y casa de altos en barrio Ferrocarril. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Da Fonseca- 091 362 270.

Local sobre Gorlero en Punta del Este. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30. Daniel Orellano- 099 613 455.

Viernes 18

Autos, ventanas, buzos y mucha mas mercadería. Judicial de Aduanas. Sin base en $. En Zorrilla de San Martin 2145 (Paysandú). Hora: 13:15- Diego Díaz- 091 942 001.

Camión grúa-móvil, año 1990. Sin base en US$. En San Carlos (Maldonado). Hora: 14:30. Álvarez Alzugaray- 099 817 621.

Sábado 19

Autos, bienes, muebles, repuestos. Por cuenta y orden de Intendencia Montevideo. Hora: 10. Administra ANRTCI- 2901 7366.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 15

Bavastro e Hijos (online) 21 horas. Hyundai H1- 097 411 549.

Miércoles 16

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424) 10 horas. Mercadería por cuenta y orden de la embajada de Estados Unidos- 097 411 549.

Domingo 20

González Remates (online) 13:30 horas. Bienes de estancia- 099 615 511.

Lunes 21

Fabian Vanoli (online) 18 horas. Liquidación en cuero para damas- 094 469 187.