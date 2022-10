Cartelera semanal de remates: terrenos, chacras, locales comerciales, autos y mercadería de Aduana

Martes 18

Peugeot 206 1.0 Sensat. Sin base en US$. En Camino Luis Gil S/N Mauá. Hora 14. Roberto Barreiro- 099 608 622.

Miércoles 19

53 hectáreas en Flores. Ismael Cortinas I.C. 146. En Santísima Trinidad 467. Trinidad (Flores). Hora 14:30. Gerardo Delorenzo- 099 251 318.

Gran Predio en Maldonado (Cerro pelado). Sin base en US$, en Rincón 408. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Terreno con construcciones. S/Ruta N° 5. Sin base en US$. Hora 15:30. En ANRTCI. Mario Stefanoli- 2908 5938 de 14 a 17 o 099 619 141.

Jueves 20

Judicial de Aduana. Variada mercadería nueva. En ruta 2, km. 305,5, paraje Carly. Hora 13. Zinoveev- 098 908 139.

50% de terreno indiviso. En el centro de Maldonado. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14. Elbio Araujo- 099 192 310.

Chacra de 4 hectáreas. Buena ubicación en Bella Unión. En las puertas del juzgado de Bella Unión. Hora 14. Fernando González- 099 770 230.

Chacra cerca de las Piedras. También de ruta 5. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. José Ignacio Borrazas- 099 161 534.

FAW modelo N7- nuevo- con pequeño roce. Sin base. En ANRTCI. Hora 14:30. Fernando Olariaga- 099 617 396.

Buena casa en Bella Unión. Saul Facio1263. Sin base en US$. En las puertas del juzgado de Bella Unión. Hora 14:30. Fernando González- 099 770 230.

Hyundai Tucson 2.0 GLS 2016. Sin base en US$. En Socorro Turnes 448 de la ciudad de Rivera. Hora 15:15. Enrique Diaz- 099 821 244.

Camioneta Nissan Frontier DC. Nafta. Sin base en $. En Sayago 925. Hora 15. Pablo Lakierovich- 099 632 052.

Local comercial en La Paloma. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:15. Dionisio Texeira- 099 813 976.

Viernes 21

Tres unidades en un solo padrón en Maldonado. Fossemalle. Sin base en US$. En el Club Oriental de San Carlos. Hora 14: 30. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Lunes 24

Terreno esquina en ciudad de Colonia. Atrás de la plaza de Toros. Sin base en US$. En Misiones 1430. Hora 14. Bavastro e hijos- 2915 5801.

Semanales y otros

Martes 18

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Bavastro e Hijos. Gastronomía. Remate online hasta 21 horas.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 19

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 20

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.

Viernes 21

Lucas Etcheverrito. Online. Cubiertas.

Lunes 24

Bavastro e Hijos (Misiones 1365). Hora 15. Remate particular. 14 hectáreas en Manga con instalaciones y galpones. Base US$ 160.000.