Cartelera semanal de remates: vehículos, chacras e inmuebles

Martes 29

Auto Chevrolet Aveo. 1.6 nafta. Sin base en US$. En Lima 1370. Hora 12. Félix Abadi- 099 665 622.

3 padrones en un solo lote en Carrasco. Por cuenta y orden de Intendencia de Montevideo. Base US$ 950.000. En Uruguay 826. Hora 13:30. ANRTCI- 2901 7366.

Camioneta Renault. Duster Privilegie 2.0. 4 x 2, 2014. Sin base en US$. En Justicia 2072 (Montevideo). Hora 14:30. Javier Suarez Ortiz- 099 972 461.

Campo en Canelones. 35 hectáreas. Con poblaciones. Ruta 5 km 50,200. Sin base en US$. En Asociación Comercial e Industrial de Canelones. Hora 15. Remates González- 099 615 511.

Miércoles 30

Casa en complejo cerrado en Malvín. Velsen 4474 bis. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 12:30. Assad- 2900 4620- 092 505 555.

Apartamento en Pocitos. Obligado 1131/009. Sin base en $. En Uruguay 826. Hora 13:30. Mariela Martínez- 097 404 142.

Casa en ciudad de La Paz. Calle Guffini 228. Sin base en US$. En Club de Leones de Las Piedras. Hora 14:30. Remates Argenti- 098 423 42.

Casa en P.H. Pacheco 4044. Sin base en US$. En Humberto 1° 4030. Hora 14:30. Stajano- 2619 9465.

Jueves 1°

16 chacras marítimas en Maldonado. Por cuenta y orden de INC. En hotel Cottage (Montevideo). Hora 14. A. Spiess- 099 688 427.

Inmueble en Santa Lucía. Sobre calle Chile. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 14:30. Perez Castellanos- 099 699 941.

Viernes 2

Apartamento planta baja en Maldonado. Calle Lavalleja 866. Sin base en US$. En Centro Español. Hora 14:30. Lucas Etcheverrito- 099 742 800.

Sábado 3

Motos, equipos informáticos, mobiliario. División remates del Poder judicial. Sin base en US$. BSE. En bulevar Artigas 3821. Hora 10. ANRTCI.- 2901 7366.

Lunes 5

Motos, equipos Informáticos, mobiliario. Sin base. En Dr. Alfonso Lamas 5245. Hora 11. División Remates- 1907 4709.

Camión Volvo. Año 1991. Modelo NL 10340. Sin base en $. En ANRTCI. Hora 14:30. Daniel Blanco- 099 537 163.

Semanales y otros

Martes 29

Castells (Galicia1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424) 10 horas. Electrodomésticos, gastronomía, construcción, y otros

Miércoles 30

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 1°

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario.