Cascos inteligentes y sensores en el baño: la tecnología anti covid-19 que implementa el Aeropuerto de Carrasco

Los aeropuertos del mundo han tomado recaudos ante la explosión del coronavirus. El Aeropeuerto Internacional de Carrasco emplea para la pandemia el proyecto Smart Health Travel, con el que busca evitar el contagio de pasajeros.

La temperatura corporal ha sido uno de los requisitos clave para permitir el ingreso a ciertos lugares cerrados. Al principio lo hacían manualmente con los termómetros "pistola". A medida que viene aumentando el flujo de pasajeros y de funcionarios, intentaron automatizar este proceso.

Por eso, instalaron cámaras termográficas que están en el área de llegadas, antes del control fronterizo, y en la salida, justo antes de que los pasajeros ingresen al área de seguridad de embarque. Allí hay un funcionario de salud que controla esta información. Incluso los pasajeros podrán ver cuál es el resultado de control de temperatura cuando se lo toman. Y, según el caso, puede activar protocolos. Uno es aislar a una persona en un lugar para hacerle evaluaciones médicas.

En áreas públicas, hay dos funcionarios de seguridad que utiliza cascos inteligentes. Estos aparatos permiten controlar de manera automática a personas que ingresan en su campo de visión gracias a un lente térmico que está ubicado en la parte de adelante del casco. Quien toma la temperatura utiliza un visor, parecido a unos lentes de sol. De uno de los lados observará "normal" lo que sucede a su alrededor, del otro aparecerá una imagen cromática que indicará la temperatura de las personas. "Es como que estás viendo los dos mundos", contó a Cromo Ricardo Cerri, jefe de Tecnología del Aeropuerto de Carrasco.

Tiene dos modalidades: una permitirá mostrar la temperatura de todas las personas que observando. El otro es singular: depende de a quien apunte, dará la información uno por vez. El casco viene con un reloj inteligente desde el cual el usuario puede gestionar todas las modalidades.

A funcionarios

Al principio de la pandemia, antes de ingresar a trabajar en el recinto se les controlaba la temperatura con una "pistola" que medía la temperatura. Ahora, por el lugar donde deben ingresar hay un dispositivo que mide temperatura y verifica si tiene el tapaboca o no gracias a un algoritmo de inteligencia artificial. Si no lo tiene puesto no lo deja ingresar. "Esto lo integramos a la puerta de control de acceso. Si querés entrar y no tenés el tapaboca, no permite hacerlo", comentó Cerri. Esto solo funciona para funcionarios, no para el público.

Distanciamiento físico

En algunas zonas críticas, ya existía un sistema de cámara telescópica, que permite detectar el cuerpo humano y la cabeza de las personas. Están situadas en el techo, comentó Cerri.

"Eso lo usábamos para medición de tiempo de espera. Tenemos nivel de servicio que indicaban que si no se estaban cumpliendo los tiempos que nosotros tenemos previsto, se generaban alertas que nos avisaban de esa situación", agregó el experto. "Lo usamos para mejorar nuestro servicio", comentó.

A ese sistema le hicieron una actualización de software con el que ahora pueden detectar aglomeraciones y medir la distancia entre puntos detectados que son las cabezas de las personas. En una imagen en tiempo real, las cabezas se pintan con un círculo de color rojo si no están respetando esa distancia, uno amarillo si se están aproximando o uno verde si lo respetan.

Consultado sobre si esta herramienta puede afectar la privacidad de las personas, aseguró que en este caso no hay un reconocimiento facial, ya que se decodifica a las personas desde arriba y no hay detección del rostro.

Quien monitorea este asunto es el Centro de Seguridad y Control del aeropuerto. Cuando no se cumplen pueden desplegar personal y hacer una exhortación a los presentes.

Baños

Cuando un pasajero acuda a alguno de los baños le aparecerá una luz roja o una verde. La roja es que hay demasiada cantidad de personas dentro de ese espacio y se sugiere no ingresar para evitar la aglomeración de personas. Si está verde puede ingresar.

Esto se logra con sensores que logran cuantificar la cantidad de personas que hay en ese recinto.

Pasarelas de autoservicio

El primer paso es el chequeo de las tarjetas de embarque, que puede hacerse escaneando un código QR, que está en el celular o impreso, en algunas de las terminales de autoservicio que dispone el aeropuerto.

Luego, cuando quiere pasar migraciones, el usuario puede no interactuar con ningún funcionario. "Solo con presentarte con la pasarela, lee tu rostro, verifica que está tu rostro y cliqueás en una tablet cuál es tu vuelo", comentó Cerri. Es el primer aeropuerto en Sudamérica en embarque biométrico en un entorno de uso común. La particularidad es que para pasajeros que tengan

Los tiempos de entrega de algunos dispositivos están enlenteciendo la entrega de estos equipos, pero estiman que en los próximos días va a empezar a funcionar.

Como sucede con los supermercados, el aeropuerto colocó carteles en donde se insta a los pasajeros a mantener distancia física. Para ayudar a mantenerlo, el aeropuerto utiliza un software que monitorea el flujo de personas. Lo hace gracias a sus cámaras y sensores que hay en la zona de tráfico "alto" de personas.