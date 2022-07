Caso Goldring: corredora de bolsa suspendió todas las reuniones con exclientes

La corredora de bolsa Compañía de Valores Mobiliarios (CVM) suspendió las reuniones que tenía agendadas con clientes damnificados por su operativa, según supo El Observador.

Los encuentros habían sido convocados por la empresa luego de informar a sus clientes una pérdida del orden del 90% en sus activos, a raíz de la caída en la bolsa de Estados Unidos. Pero muchos de los damnificados, que suman entre 300 y 400 personas, denuncian que la corredora de prensa los indujo a engaño y les ocultó información, lo que ha derivado en la preparación de varias denuncias por estafa y apropiación indebida.

En las primeras reuniones a las que asistió, la principal accionista de CVM, Sara Goldring, adujo que la operativa se le "fue de las manos" y reconoció que había puesto dinero en efectivo de parte de los clientes en una "bolsa" común para intentar atenuar las pérdidas, sin éxito.

A comienzos de julio, el Banco Central del Uruguay (BCU) concluyó que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) incurrió en "graves incumplimientos" y "contravenciones a las normas legales y reglamentarias". A través de una resolución firmada el 4 de julio, el BCU decretó la intervención de la compañía –y su hermana United Brokers SA– a raíz del irregular manejo de su cartera.

Desde entonces, de las reuniones había participado la interventora (de la Bolsa de Valores de Montevideo). En los encuentros los clientes pidieron que se les informe detalladamente los movimientos de sus cuentas para observar cómo se dio la caída estrepitosa, pero esa información –antes y después de la intervención– les fue denegada.

Según la información proporcionada por CVM al BCU, las cuentas afectadas pasaron de un saldo total de US$ 110 millones al cierre de junio de 2021 a US$ 18 millones al cierre de mayo de 2022, lo que implica una pérdida de US$ 92 millones que –tal como advirtió la propia corredora– puede ser mayor.

Si bien la compañía encuadró las pérdidas en ese lapso, los clientes no vieron nada raro en sus estados de cuenta hasta junio de este año, cuando de un momento a otro se "cayó" el sistema informático que les permitía hacer un monitoreo de sus activos. Recién a raíz de un mail de CVM enviado el 21 de junio, muchos supieron que habían perdido casi el 90% de sus ahorros, cuando tampoco nunca se les había informado debidamente el nivel de riesgo al que se asociaban sus cuentas.