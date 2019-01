Cebolla Rodríguez anda clarito en los libres de básquetbol

La habilidad del capitán de Peñarol, Cristian "Cebolla" Rodríguez no es exclusiva del fútbol. En la pretemporada que el club aurinegro realiza en Miami, y en plena cancha de entrenamiento de los Miami Heat de la NBA, el futbolista mostró su destreza en el básquetbol.

Primero, tomó un rebote y de entrada la mandó adentro del aro. Pero eso fue sencillo. Lo más difícil para él que es futbolista, llegó después. Se paró en la línea de libres y embocó tres seguidos ante las bromas de sus compañeros Walter Gargano y Gastón Rodríguez.

El cuarto seguido no lo pudo embocar y se tomó la cabeza como sin poder creerlo. No obstante, el Cebolla mostró que sus habilidades no son exclusivas del fútbol y se ve que anda bien con la pelota anaranjada.