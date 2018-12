Cecilia Bonino se despidió de su programa en Del Sol

Eran los últimos minutos de Quién te dice, el programa de FM Del Sol conducido por Cecilia Bonino y Pablo Fabregat. Era la despedida de este 2018. El humorista Pablo Aguirrezabal acababa de terminar sus versos cuando Fabregat dijo: "Los esperamos por acá de vuelta el 21 de enero al aire". Y Bonino contestó: "Yo no, yo no. Yo le entrego la posta a Gonzalo Delgado que va a seguir acompañando a la Gema. Yo hago un paréntesis por acá, no me despido como verás".

Después la periodista contó que, por estos días, está hablando con los responsables de la radio para producir contenidos y formar parte de la emisora de otra manera y desde otro lugar. "Vamos a ver cuándo, cómo, de qué forma", concluyó.

Desde octubre, Bonino conduce los viernes por la noche, también junto a Fabregat, el programa de Teledoce Algo que decir donde –en formato de talk show– generan una charla con varios invitados.