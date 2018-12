Celulares no: la estrategia del Frente Amplio para evitar filtraciones durante el Plenario

El Plenario del Frente Amplio resolvió este sábado los 17 casos que habían sido analizados por el Tribunal de Conducta Política, entre los que se destacan la inhabilitación al exvicepresidente Raúl Sendic y al senador Leonado de León de ser candidatos a cargos electivos durante todo el período electoral, hasta mayo de 2020, y la expulsión de la fuerza política del secretario general de la OEA, Luis Almagro, tres sanciones que se venían discutiendo desde hacía varios días por los integrantes de los sectores y las bases.

Pero lo que más sorprendió a los 168 delegados que llegaron esta mañana a La Huella de Seregni fue que al momento de acreditarse los hicieran dejar sus celulares, una medida inédita cuyo objetivo era que no se filtraran las discusiones que se iban a desarrollar más adelante.

La decisión se tomó para que no se repitiera lo ocurrido en setiembre de 2017, cuando Sendic le comunicó al Plenario su renuncia a la vicepresidencia.

Ese día, uno de los delegados grabó un video que rápidamente se viralizó que mostraba el momento en que Sendic comunicaba a los integrantes del Plenario su disposición a renunciar.

“Vengo a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. No se los mando decir por la prensa como me lo han mandado decir muchísimos compañeros. Me he llamado a silencio toda la semana. Pongo esa responsabilidad en sus manos”, dijo ese día.

La medida funcionó, ya que las decisiones adoptadas se conocieron segundos después cuando los delegados de la Lista 711 bajaron las escaleras y lo comunicaron a la prensa que estaba esperando afuera.

El diputado Felipe Carballo fue quien tomó la palabra y dijo que sus compañeros se habían “equivocado” y entregado “el apellido de Sendic y 60 años de lucha e historia, a los intereses que no son los del FA, intereses de la derecha", mientras que Saúl Aristimuño señaló que lo resuelto era “absolutamente vergonzoso” y que el partido de gobierno había transmitido “a los frenteamplistas que el problema era Sendic cuando el problema son las necesidades que tiene la gente, el desempleo, a inseguridad y la agenda económica agotada. El problema son las altas tarifas que están incluso pensando en subir cuando tenemos condiciones para rebajarlas".