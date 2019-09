César Vega: “Yo limpié el PERI”

Observar, ver, limpiar, fueron verbos que usó el candidato del PERI, César Vega, para referirse a su rol dentro del partido, que asegura esta vez tendrá representación parlamentaria. "Yo tuve que correr al número dos del partido. Pongo de número dos a este hombre y se manda una macana gigantesca. Lo llamo y le digo: 'Pasá el lunes por casa que el viernes tenés la renuncia firmada' . Además, tengo todas las renuncias en blanco de todas las listas que nos acompañan a nosotros", dijo en el ciclo De Cerca, de entrevistas a los once presidenciables.

"Yo limpié al PERI", aseguró y agregó: "Un partido siempre tiene que estar siempre limpio. Yo estoy observando a cada uno de los compañeros y compañeras y veo lo que hacen".

Cuando Facundo Ponce de León le dijo que planteado así parecería que fuera "el amo" del Partido Ecológico Radical Intransigente, respondió: "Yo no soy ningún amo. Yo puedo desaparecer y el PERI puede continuar porque es un partido que no tiene ningún compromiso. Es intransigente en este aspecto; no negocia tu participación".

