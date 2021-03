Chengue Morales: "Cuando vuelva la gente al fútbol uruguayo, los primeros en entrar serán los barras"

El exjugador de Nacional, Richard "Chengue" Morales, dijo este domingo que cuando se abran las canchas del fútbol uruguayo para que pueda volver el público que debido a la pandemia mundial por covid-19 no puede hacerlo desde marzo pasado, los primeros que entrarán serán los barras de los clubes, sobre todo, los de los tricolores y los de Peñarol.

"Ahora que se habla del regreso de los hinchas al fútbol, cuando se abran las canchas, los barras van a ser los primeros que van a ir. Porque a los dirigentes los ponen y los sacan los barras", indicó el Chengue en el programa Punto Penal de canal 10.

El exfutbolista, quien trabajó como ayudante técnico de Paolo Montero, agregó que "eso está mal, pero que primero van los barras y después los socios. No le pongas ningún tipo de dudas".

El delantero que defendió a la selección uruguaya en el Mundial de Corea y Japón 2002, volvió a insistir en el tema.

"Van a ir primero los barras de los dos cuadros (Peñarol y Nacional). A los presidentes que son las cabezas (de los clubes), los ponen los barras. Los ponen y los sacan. Lo que pasa es que nadie lo dice. Queda feo decirlo. Para que yo consiga una camiseta de Nacional, no sabés todos los trámites que tengo que hacer. Mandar una carta, una nota, un fax, un mail, y no me dan la del año, me dan una de hace dos años atrás. Y fijate cómo están vestidos los barras...", expresó.

Asimismo, sostuvo sus diferencias con la barra brava de Nacional cuando él jugaba.

"Desde que fui capitán, yo tuve lío siempre con la barra de Nacional porque me exigían plata. Yo nunca le pagué a la barra. Pero había otros jugadores que sí le pagaban", dijo el Chengue.