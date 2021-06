Coronavirus: científicos prevén aumento de casos por nuevo pico de movilidad similar al del Día de la Madre

El récord de nuevos casos diarios de covid-19 registrado el 20 de mayo con 4.581 contagios y superado al día siguiente –4.604– fue un efecto del aumento de la movilidad que generó el Día de la Madre celebrado casi dos semanas antes, el 9 de mayo. Esa fue la conclusión a la que llegó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en aquel momento.

El nivel de movilidad en ese momento de mayo fue el pico más alto registrado desde diciembre. Desde fin de año el indicador había comenzado a descender de forma sostenida hasta alcanzar el nivel más bajo en abril, cuando comenzó a aumentar nuevamente, según datos reportados por Google y procesados por el Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid-19 (Guiad).

Sin embargo, pese al aumento en abril, la movilidad no había alcanzado un pico igual al registrado el Día de la Madre –marcado en verde en el siguiente gráfico– hasta este lunes 7 de junio cuando quedó al mismo nivel –marcado en rojo–.

Guiad

Círculo verde indica índice de movilidad en el Día de la Madre

El efecto del retorno a clases presenciales

Los científicos del Guiad que analizan los datos de movilidad coinciden en que el nuevo pico de movilidad responde al retorno de las clases presenciales de la tanda de alumnos que retornó el 7 de junio, cuando volvieron a las aulas los estudiantes de primero, segundo y tercer año de educación Primaria de las escuelas urbanas de Montevideo, Canelones y Salto.

"Lamentablemente, prevemos un crecimiento importante del número de casos", dijo a El Observador el físico e integrante del grupo Nicolás Wschebor al referirse al aumento de la movilidad registrado la semana pasada. Pero, el efecto se verá dos semanas después, es decir, a partir de esta semana, aclaró el matemático Marcelo Fiori, quien sigue esta estadística junto a Wschebor y el matemático Ernesto Mordecki.

En este sentido, el escenario no es alentador respecto a mayo porque, según explicaron los científicos, el Día de la Madre fue un evento puntual, donde se registró un pico de movilidad que luego decreció. Pero el retorno a las clases será sostenido en el tiempo, por lo que las proyecciones indican que el registro de movilidad se mantendrá alto y constante y como consecuencia los contagios aumentarán, según los científicos del Guiad.

"Si fuera un hecho aislado, tendríamos un efecto similar al Día de la Madre, pero va a ser un poco peor", dijo Wschebor. "No es que el Guiad defienda que no deben volver las escuelas, pero tiene que haber una reducción de la movilidad priorizando el cierre de otras actividades, como los comercios no esenciales, tal como propuso el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)", agregó.

A su vez, este lunes vuelven los alumnos cuarto, quinto y sexto de las escuelas urbanas en todo el interior, con excepción de Montevideo y Canelones. En las escuelas urbanas de Montevideo y Canelones los estudiantes de ese nivel retornarán el 21 de junio.

La variable que puede colaborar en, al menos, contener el posible aumento de contagios es la aplicación de los protocolos dentro y fuera de los centros educativos. "Moverse de por sí no infecta (...) Lo que está detrás de la movilidad es que nosotros la usamos como un proxy de interacciones humanas", dijo el coordinador del GACH, Rafael Radi, al semanario Búsqueda el 27 de mayo.

En este sentido, si bien las reuniones familiares durante el Día de la Madre derivaron en un incrementos de los contagios, los centros educativos implementaron una serie de protocolos sanitarios que pueden incidir en reducir las interacciones humanas –o mejorar su calidad– y que implican, por ejemplo, que debe haber un metro de distancia entre los bancos de los alumnos, los adultos no pueden ingresar a las escuelas, y se exhorta a evitar aglomeraciones en las puertas de los centros.

Presidencia El próximo retorno a clases es el 14 de junio

Cifras de fallecidos pueden descender en los próximos días

Los científicos, tango del GACH como del Guiad, analizan las cifras de las personas que mueren por covid-19 teniendo en cuenta el efecto de retraso con el que llega este indicador. Wschebor y la matemática del GACH María Inés Fariello explicaron que la cantidad de decesos actual responde, como regla general, al número de casos de covid-19 detectados diez días atrás.

Con este criterio, Fariello consideró que las cifras de muertos puede tener un descenso en los próximos días, debido a que los contagios bajaron –sensiblemente– en los últimos diez días respecto al mismo período anterior.

La proyección puede no concretarse en caso de que ocurra un evento puntual que rompa la estadística–por ejemplo, que hayan varias muertes concentradas en un solo día a causa de un brote en un lugar–. La cantidad de fallecidos "debería bajar, porque el pico de casos fue hace tres semanas", dijo Fariello. "Excepto que haya una nueva subida (de contagios), las muertes deberían seguir bajando", agregó.

A esto se suma, a su vez, el descenso en las cifras de letalidad –un indicador que mide la cantidad de muertes cada 100 casos– que analiza el matemático Mordecki.

En este sentido, Fariello expresó que "se comienza a ver el efecto de la vacunación". La inmunización por un lado baja la letalidad de las personas añosas y, a su vez, los contagios muestran un corrimiento hacia edades más jóvenes, que cursan la enfermedad con cuadros menos severos y mueren menos, lo que también incide en la baja de la letalidad.

"Aún con esta bajada, seguimos en un promedio de muertes muy alto. Estamos muy cerca del promedio de casos máximo que tuvimos a mediados de abril, por lo que es esperable que hasta que no bajen más los casos sigamos teniendo bastantes muertes", explicó Wschebor, quien matizó que al número de casos se debe sumar el efecto de la variante P1 y de la vacunación.