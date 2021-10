Clásico femenino: Nacional y Peñarol se enfrentan el domingo en el Charrúa

El fútbol femenino retorna a la actividad este fin de semana con la disputa de la tercera fecha del Campeonato Uruguayo de Primera división, suspendida el fin de semana pasado por el fallecimiento de Melani Almeida, jugadora de Progreso.

La jornada empieza este sábado, pero el partido más atractivo se juega el domingo: el clásico Nacional-Peñarol se disputa desde la hora 11 en el Estadio Charrúa, encuentro que será televisado por AUFTV.

⚽ @CNdeFfemenino - @FemeninoCAP



💻 Este domingo, a la hora 10, comienza la transmisión con toda la previa. No te pierdas ningún detalle del clásico.



📲💻 ¡Registrate gratis y seguilo en VIVO por https://t.co/c8I7Zn2wj2!



🔗 Informe estadístico https://t.co/D7y4y6YAJb pic.twitter.com/whXA5Nxemw — AUF Femenino (@AUFfemenino) September 29, 2021

Será el enfrentamiento número 16 entre los dos equipos femeninos. Nacional debutó en esta categoría en 1997, mientras que Peñarol recién lo hizo en 2012.

Disputadas tres fechas de la actual temporada, los dos equipos grandes (más Fénix) lideran con seis puntos.

Además de la tercera fecha de Primera división, también se fijaron los detalles del campeonato de Segunda división, la segunda etapa de las categorías sub 14, sub 16 y sub 19.

Así se juega la tercera fecha de Primera

Día Hora Partido Estadio Sábado 20:00 Liverpool-Racing Charrúa Domingo 11:00 Nacional-Peñarol Charrúa Domingo 15:00 Atenas-River Plate Charrúa Domingo 15:00 Danubio-Fénix Jardines Domingo 20:00 Defensor-Náutico Charrúa

Tabla de posiciones