Claudia Umpiérrez dirigirá el partido inaugural del Mundial femenino

La uruguaya Claudia Umpiérrez fue designada este martes para arbitrar el partido inaugural del octavo Mundial femenino de fútbol que comenzará el viernes en Francia.

Umpiérrez impartirá justicia entre el local y Corea del Sur desde la hora 16 de Uruguay en el Parque de los Príncipes. El anuncio fue realizado por el exárbitro italiano Pierluigi Colina, titular del Comité Arbitral de la FIFA.

Como asistente, Umpiérrez tendrá a la otra uruguaya que está en el certamen: Lucía Mascaraña. La segunda asistente será la colombiana Mónica Amboya mientras que la hondureña Melissa Borjas será la cuarta árbitro. El argentino Mauro Vigliano será el juez a cargo del VAR.

Umpiérrez tiene 36 años, es abogada, trabaja en el Banco de Seguros del Estado y está casada con el exárbitro Gabriel Popovitz.

No es la primera vez que impartirá justicia en un partido inaugural de un gran torneo. En 2012, pitó en la apertura del Mundial sub 17 de Azerbaiyán entre Francia y Estados Unidos. Ese cotejo terminó 0 a 0.

Esta será su segunda vez en un Mundial de mayores ya que en Canadá 2015 arbitró Estados Unidos-Australia, Suiza-Camerún y un encuentro de cuartos de final: Inglaterra-Canadá.

Desde el 4 de setiembre de 2016, Umpiérrez arbitra en la Primera División del fútbol uruguayo donde alterna con actuaciones en la Segunda División Profesional.

Sus torneos internacionales



* Sudamericano sub 17 femenino de Brasil 2010

* Copa Libertadores femenina Brasil 2010

* Sudamericano sub 17 femenino de Bolivia 2012

* Mundial femenino sub 17 de Azerbaiyán 2012

* Mundial femenino Canadá 2015

* Copa Libertadores femenina Colombia 2015

* Torneo femenino de los Juegos Olímpicos de Río 2016

* Mundial masculino sub 17 India 2017

* Mundial femenino sub 20 Francia 2018

* Eliminatorias para el Mundial femenino de Francia 2019

Esta temporada, solo estuvo en dos partidos del Torneo Apertura de Primera: el empate entre Cerro y Plaza Colonia en el Tróccoli, el 9 de marzo y el 0-0 entre Wanderers y Cerro Largo el 23 de abril. El 11 de mayo hizo su último apronte para el Mundial en Segunda División, entre Villa Teresa y Villa Española.

Partidos en Uruguay

2016: 3 en Primera, 11 en Segunda

2017: 5 en Primera, 11 en Segunda

2018: 4 en Primera, 8 en Segunda

2019: 2 en Primera, 1 en Segunda