Claudio Loser en El Observador Radio: "El FMI no va a investigar a Macri"

Claudio Loser, economista argentino, académico y ex funcionario del FMI, se refirió a la investigación que la entidad crediticia tiene planeado hacer en los próximos días acerca del programa de facilidades al que accedió la Argentina en 2018. Esta evaluación fue presentada por Sergio Massa en su aparición en el programa La Cornisa como una investigación para saber "qué hizo Macri con el dinero del mayor crédito de la historia".

Loser calificó el anuncio del candidato como algo "entre falso e incorrecto", y pasó luego a explicar en detalle en qué consiste el procedimiento del Fondo: "En ningún caso el FMI investiga cómo se usaron los fondos, sino que el organismo iene una Oficina Independiente de Evaluación, una sección que no depende de la Gerencia sino que informa al Consejo Directivo que representa a todos los países miembros, algo así como el poder legislativo del FMI".

En este sentido, la evaluación se abocará no sólo a la Argentina, sino también a varios otros países en un procedimiento que suele reservarse para ciertos casos: "Aquí se hará un análisis del acceso a fondos extraordinarios, más recursos de los normales, para ver cómo han funcionado estos programas: Argentina, Ecuador, Egipto, Líbano. No se dice en ningún lado que se vaya a analizar la manera en la que se usaron los recursos. No hay un carácter policial o penal del caso, sino que se hace una evaluación técnica que podría decir algo así como 'le dieron demasiado dinero a tal país, recomendamos no hacerlo en el futuro', pero no pasa de ser una evaluación técnica sin consecuencias, menos aún penales", señaló el economista.

Loser también recordó que pasó por una situación similar cuando le tocó el caso argentino en el año 2001: "En su momento me llamaron a mí y al ministro Cavallo para una evaluación del caso argentino, se informó al Consejo la evaluación del caso y no hubo ningún tipo de consecuencias".

Consultado acerca de si el FMI debería haber desmentido los dichos de Sergio Massa, Loser consideró que el Fondo evalúa que la situación política argentina es muy delicada y prefiere ser cauto, más aún si Massa llega a la presidencia y continúa al frente de las negociaciones por el programa vigente entre la Argentina y el FMI.

Finalmente, el ex funcionario imaginó cómo podría seguir la economía argentina según quién gane el próximo balotaje: "La economía en el corto plazo va a seguir igual de mal con ambos, aunque con distintas perspectivas según el caso. Gas y petróleo van a funcionar, si no hay sequía la actividad y la balanza de pagos van a mejorar. Pero con Massa la economía va a seguir con parches, arreglos menores, va a seguir siendo muy mediocre, con inflación muy alta. Imagino que Milei, en cambio, no va a cerrar el BCRA ni a dolarizar, sino que trataría de bajar el déficit más rápidamente para atacar la inflación".