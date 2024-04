Claudio Morgado intenta inculpar a su mujer pero "él promocionaba lo que ella hacía", declaró la denunciante

La periodista Bárbara García fue la primera en dar su testimonio sobre la presunta estafa de la que fue víctima y este lunes dio un paso más al presentar formalmente su denuncia ante la fiscalía de turno en la que acusa formalmente a Claudio Morgado, excompañero de programa en Uno más uno tres, y a su esposa, Vanesa Moreno, como responsables de la estafa.

En su declaración, relata en detalle el supuesto incidente del que fue objeto: la adquisición de indumentaria deportiva que nunca recibió por parte de dicho matrimonio.

Morgado y su esposa ahora internada en un psiquiátrico

La difusión de su caso se suma a la acusación mediática de Andrea Álvarez, exbaterista de Soda Stereo, realizada a través de la red X. Esta exposición llevó a más de 20 personas a ponerse en contacto con García a través de las redes sociales para compartir experiencias similares, donde también se sintieron defraudadas por Morgado y su pareja. "Hay mucha gente con miedo, que no se anima a hablar", señala la periodista, reflejando un fenómeno de repercusiones más amplias.

En su denuncia formal, García señala directamente al matrimonio Morgado y afirma que su excompañero de panel estaba involucrado en las supuestas estafas y que las explicaciones ofrecidas sobre la salud y la internación de su esposa, atribuidas a "psicosis", son simplemente "excusas" para justificar los actos ilícitos.

"Hay mensajes desde el WhatsApp de Morgado promocionando productos, idénticos a los que nos enviaba Vanesa. Todos repiten el mismo discurso: 'la mejor amiga de mi esposa vende zapatillas Nike...', pero escritos por él, desde su celular", declara García. Además, asegura que el caso de Andrea Álvarez también evidencia la participación de Morgado: "Ellos eran vecinos y amigos, él no pudo no estar involucrado".

La denuncia penal presentada por la periodista Bárbara García

La periodista cuenta que fue su hermano Camilo García quien la alertó sobre las investigaciones previas por estafa relacionadas con Morgado y su esposa. "Vanesa siempre extendía un día más las promociones para comprar en oferta. Entonces, yo le daba difusión y seguía comprando porque los precios eran mucho más baratos: unas zapatillas de 200.000 pesos las vendían a 50.000. Un día le ofrezco a Camilo que elija algo que se lo regalaba y me llama y me dice: '¿Quién te mandó esto?'; le digo quién y responde: '¡No, son unos estafadores!'. Me envió un montón de links con denuncias contra ellos. En todos aplicaban el mismo modus operandi, la misma logística, etcétera...".

Según relata García, confrontó a la esposa de Morgado, quien le aseguró que las "acusaciones eran falsas" y se debían a "una operación política contra Claudio, que la ensuciaban a ella para perjudicarlo".

Sin embargo, la fecha pactada para la entrega de los productos "siempre se posponía", las ofertas se extendían y ella continuaba comprando y promocionando las ofertas que le enviaba vía WhatsApp la esposa de Morgado. "Así mucha gente cercana a mí, a quienes les compartía las promociones, también resultó estafada".

Hasta que llegó el miércoles 3 de abril y las compras no aparecieron: "Ahí me puse firme con Vanesa. Mi sobrina viajaba a México y yo había comprado cosas para mis nietos que viven en Guadalajara y ella se las iba a llevar". Pero no recibió nada, lamenta: "Hasta mi sobrina cayó en la estafa porque le pasé el contacto".

Al día siguiente de ese episodio, Morgado no asistió a la grabación del programa en el que participaban juntos y para García, esta ausencia fue reveladora. "Me di cuenta: me habían estafado, Camilo tenía razón. No te imaginas que un compañero de trabajo puede llegar a ser tan descarado", relata. En medio de la grabación, García llamó a Morgado para exigirle la devolución de lo pagado y le advirtió que si no cumplían, los denunciaría a él y a su esposa por estafa.

"Se ve que se asustó y en la mitad del programa apareció y me dijo: 'Te pido por favor que aguantes hasta el lunes porque el container no llegó. Sabes cómo está el país, la aduana es un caos'. Me estaba mintiendo. Su esposa nunca mencionó un contenedor; había dicho que se retiraban en una tienda en Martínez, que incluso me daría un ticket de cambio", detalla la periodista.

"Esperé hasta este lunes, no hubo devolución, ni entrega de nada y hice la denuncia", añade García. Horas antes, Morgado la llamó y le dijo: "Necesitamos hablar porque te tengo que contar la verdad. Aquí no existen zapatillas, no existe electrónica, no existe nada. Mi esposa tiene una enfermedad psicótica y cuando no toma la medicación hace estos desastres". La periodista le respondió: "¿Quién eres, Alberto Fernández, que siempre le echa la culpa a Fabiola?". Sin embargo, el ex titular de Inadi la siguió llamando para persuadirla de no presentar la denuncia y García, por consejo de su abogado, decidió bloquearlo.

En ese momento, García decidió hacer un video para difundir en Instagram lo que estaba viviendo. "Él promocionaba las cosas que vendía su esposa. Incluso me contactó un tal Juan Pablo por Twitter, que invirtió 6 millones de pesos en zapatillas. Me dijo que le entregaron dos pares de los 36 que había comprado. Es un tipo de estafa piramidal como el esquema Ponzi", concluye la periodista.