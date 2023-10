Coalición Canaria ofrece a Sánchez su para que Junts no sea "relevante"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido este jueves a Pedro Sánchez el voto de su partido, Coalición Canaria, para que la posición de Junts no sea "relevante" de cara a la investidura del líder del PSOE, y ha subrayado que "España no está condenada a depender" del partido independentista.



En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Clavijo ha indicado que, si bien no está "en absoluto satisfecho" con el actual Gobierno que encabeza Sánchez, Coalición Canaria "está en condiciones" de convertir al expresident catalán Carles Puigdemont en "un actor secundario". "No tiene por qué ser el director de la España contemporánea", ha apostillado.



"Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad", ha apuntado Clavijo, quien ha advertido de que "si se configura un Gobierno tiene que ser para algo, con un programa de gobierno y una certeza de que se van a resolver los problemas de los ciudadanos y de que se va a respetar la Constitución".



En este sentido, el presidente canario ha indicado que, si bien no desea "caer en el señuelo" del debate sobre la amnistía a los líderes del 'procés', Coalición Canaria "ha sido claro" y no está a favor.



Y aunque "nadie del PSOE" ha contactado con Coalición Canaria para solicitar su apoyo a la investidura de Sánchez, si así lo hicieran el posicionamiento del partido de Clavijo sería "el mismo que siempre ha sido": el de una formación "nacionalista y constitucionalista" que "no cree en repetición de elecciones" y no apuesta por "investiduras" sino por "legislaturas".



Coalición Canaria obtuvo un único escaño en las elecciones generales de julio y fue una de las fuerzas, junto a Vox y UPN, que apoyó el intento fallido de investidura protagonizado la semana pasada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE