Colombia le ganó a Venezuela y le puso suspenso a la clasificación de Uruguay

Colombia le ganó 2-0 a Venezuela en el cierre de la penúltima fecha del hexagonal final que se disputa en Rancagua por el Sudamericano sub de Chile.

Andrés Reyes abrió la cuenta a los 26' mientras que Iván Angulo amplió la cuenta a los 56'.

Los cafeteros no solo maniataron a su rival radiando del juego al habilidoso Samuel Sosa sino que también manejaron con criterio la pelota y pegaron en los momentos precisos.

Con este resultado, Colombia recuperó sus chances de clasificar al Mundial de Polonia 2019 al que ya se clasificó Argentina al ganarle a primera hora a Uruguay 2 a 1.

Además, Uruguay no selló su pasaje aún a Polonia. El único que no lo puede alcanzar es Brasil que a segunda hora no pudo con Ecuador y empató 0 a 0. Hay cuatro plazas disponibles para ir al Mundial.

¿Cómo puede quedar afuera Uruguay? Con una múltiple combinación de resultados entre su partido ante Colombia y el que jueguen Ecuador-Venezuela. Con un empate o victoria ante Colombia, Uruguay es seguro que se clasifica. Pero si pierde, Colombia lo igualará y lo pasará en la tabla porque sea cual sea la diferencia de goles en el triunfo tendrá un mejor saldo de tantos. Si Venezuela empata o pierde con Ecuador, Uruguay también clasifica. Pero si gana Venezuela lo que habrá que cotejar es por cuántos goles pierde Uruguay y por cuántos gana Venezuela para ver quién queda quinto en lo que sería un cuádruple empate en el segundo lugar con siete puntos.

Por ejemplo, si Uruguay pierde por cuatro goles y Venezuela le gana por uno a Ecuador, la celeste queda quinta y afuera. Es una combinación más para las matemáticas para que para la realidad. Por diferencia de goles el que está más comprometido es la vinotinto.

El resultado de Argentina y Brasil es indiferente ya para el equipo de Fabián Coito a los efectos de la clasificación. Pero sí puede tener importancia a los efectos del título ya que si Brasil le gana a Argentina y Uruguay vence a Colombia mientras Ecuador no le gane a Venezuela será campeón y retendrá el título sudamericano.

Cabe recordar que los tres primeros se clasifican para jugar este año los Juegos Panamericanos de Lima donde Uruguay defiende la medalla de oro ganada hace cuatro años en Toronto con Fabián Coito como entrenador.

Posiciones

Argentina 9 (+4)

Uruguay 7 (+1, 6 goles a favor)

Ecuador 7 (+1, 3 goles a favor)

Colombia 4 (0)

Venezuela 4 (-3)

Brasil 2 (-3)

Última fecha (horarios a definir)

Uruguay-Colombia

Argentina-Brasil

Venezuela-Ecuador