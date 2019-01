Comercios pueden quedarse sin stock de bolsas por nueva ley, advierte experta

Las bolsas plásticas tal como se las ve en comercios y tarros de basura comenzarán a ser cada vez menos frecuentes. El gobierno reglamentó la ley que exige que tengan determinadas características y dispuso que a partir del 1° de marzo las bolsas que se importen o fabriquen cumplan con la norma, por la que se podrá comenzar a multar a partir del 30 de junio. Ese mes y medio que queda por delante puede significarle un problema de stock a los comercios, porque todavía no están claras las reglas que se deben seguir a la hora de comprar nuevas bolsas. Así lo advirtió a El Observador Anabella Aldaz, directora del Departamento Regulatorio y Ambiental de Guyer y Regules.

“Es un tiempo escaso, sobre todo para que grandes consumidores y grandes superficies que seguramente se queden sin stock. Si no tienen stock suficiente, antes del 30 de junio puede haber faltante de bolsas”, sostuvo.

Es decir, las bolsas “viejas” pueden seguir en circulación hasta el 30 de junio pero el gobierno dispuso que el 1° de marzo sea la fecha límite para seguir comprando las bolsas sin las especificaciones que dispone la ley. El problema es que quienes tienen que importar o fabricarlas no saben qué paso deberán seguir para comprar o crear los nuevos productos porque la reglamentación no lo especifica. El decreto del Poder Ejecutivo –firmado el 7 de enero y publicado este martes- dispone que las bolsas tienen que ser biodegradables y compostables (para que sean amigables con el medio ambiente) y que esas característica deben derivar de “normas técnicas internacionalmente reconocidas”. Aldaz destacó que existe más de un tipo de norma técnica, como la europea, la estadounidense o la regional y criticó que no se especifique de cuál se trata porque eso impide que puedan saber a ciencia cierta cómo deben

Esas normas internacionales serán las válidas mientras que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente junto con el de Industria no aprueben criterios específicos para la fabricación o importación.

Por otro lado, el LATU tiene que emitir un certificado de conformidad sobre la bolsa que un importador o fabricante tiene, para que pueda ser comercializada. Los productores de bolsas nacionales deberán presentar los resultados analíticos de su producción ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y si se demuestra que cumplen con los requisitos, se les brindará una constancia.

En el caso de las importadas, tanto el certificado del LATU como la constancia emitida por la Dinama tienen que presentarse ante Aduanas para que se habilite la importación, además de ser documentos requeridos para la comercialización en el territorio nacional. A su vez, se creará un registro de fabricantes e importadores de bolsas plásticas que tendrá vigencia durante un año.

El gobierno dio al LATU un plazo de 30 días desde este martes para que haga pública la forma en la que se emiten las certificaciones y el inicio de la tramitación de las solicitudes que se presenten. Ese tiempo también puede complicar el stock de bolsas, opinó la experta.

Según Aldaz, el hecho de que las bolsas sean compostables o biodegradables es positivo aunque tiene como gran “pero” que no hay lugares donde se les pueda dar un tratamiento adecuado para que sean verdaderamente amigables con el medio ambiente.

“Todo lo que se haga para reducir los plásticos sin duda que es algo buenísimo y todos lo aplaudimos. Pero para que en realidad todo esto funcione tenemos que tener mecanismos para que las bolsas sean compostables. Si yo no tengo dónde compostar las bolsas o no doy un tratamiento para que el sistema de compostaje sea efectivo, van a ser bolsas que no se van a poder compostar. Lo mismo con la biodegradabilidad. O sea que vamos a seguir juntando más bolsas y no va a pasar nada”, dijo y agregó: "(La ley) es un logro pero tiene que ir acompañada de educación y comportamiento individual”.

Más reglas del juego

El decreto reglamenta la ley que había sido promulgada el 17 de agosto. La normativa prohíbe “la fabricación, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables”.

Los comercios deberán cobrar las bolsas a un precio aproximado de $ 4 (0,82 UI más IVA) como mínimo, lo que se regulará anualmente según el valor de la unidad indexada al primer día hábil del año. El cobro deberá estar especificado en la factura de compra. También tendrán la obligación de contar con un sistema de recepción de bolsas usadas o a ser desechadas por los consumidores.

Los titulares de los puntos de venta donde se suministren las bolsas plásticas estarán obligados a promover y participar en campañas de concientización a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas, ofrecer a la venta bolsas reutilizables y desarrollar acciones tendientes a minimizar el uso de las bolsas plásticas.

A la condición de que las bolsas que circulen sean biodegradables o compostables, se agregan los requisitos de las dimensiones y la resistencia de peso que deben cumplir según la reglamentación. Asimismo, deberán tener impresos el nombre de la empresa fabricante o importadora, país de fabricación, número de lote, fecha de elaboración y logo que la identifique como autorizada.

Todo lo dispuesto en el reglamento –excepto la importación y fabricación de bolsas- empezará a ser exigido a partir del 30 de junio y las infracciones se tipificarán como leves y graves. Dentro de las infracciones graves se contemplan situaciones de incumplimiento de especificaciones técnicas, falta de certificación, ausencia de las impresiones requeridas en las bolsas, entregar las bolsas plásticas de forma gratuita, entre otras. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de entre 10 y 500 Unidades Reajustables (UR). En caso de reiteración de infracciones graves la sanción será de hasta 10.000 UR, que equivale a unos $ 11 millones, según su valor actual.