Comienza este sábado el Campeonato Uruguayo de Segunda División: mirá horarios, canchas y jueces

Luego que todos los clubes pagaron sus deudas, este sábado se inicia el torneo de ascenso en el fútbol uruguayo, con nuevo formato de disputa, más partidos y tres ascensos en juego.

Este es el programa de partidos:

Día Hora Partido Cancha Juez Sábado 10:15 (TV) Rampla-Uruguay Mdeo Olímpico Daniel Rodríguez Sábado 16:00 Miramar-Sud América Capurro Bruno Sacarelo Sábado 21:00 Central Español-Racing Palermo Yimmy Álvarez Sábado 15:15 (TV) Juventud-Atenas Pque. Artigas Federico Arman Domingo 10:15 (TV) Cerro-Villa Española Tróccoli Jonathan Fuentes Domingo 16:00 La Luz-Progreso Suppici Antonio García

Gayol impulsa los sueños de Rampla

Darlyn Gayol volvió a Rampla Juniors por la revancha. El técnico que el año pasado fue campeón de Segunda división con Albion, dirigirá en 2022 a los picapiedras, el equipo con el que salió campeón como futbolista en 1992.“Volví 30 años después. Hay muchas cosas que están igual en el Olímpico, como el túnel, las tribunas, el entorno; otras mejoraron, como los vestuarios” dijo Gayol a Referí.

El exgolero recordó que en su época de jugador llegó a Rampla desde Miramar y jugó muy poco: “Tuve un accidente, me fracturé un brazo y tengo eso en el debe con un club que me trató muy bien y al que quiero mucho”.

Después de ganar con Albion, Gayol dejó la vara alta: “El año pasado fue tan bueno que la gente de Rampla me recibió con mucha expectativa. Vamos a dar todo y a trabajar mucho para que Rampla vuelva a Primera, que es donde merece estar”, dijo.

AFP / Dante Fernandez

Darlyn Gayol, el técnico que sacó campeón a Albion el año pasado, dirigirá a Rampla Juniors en lo que será su regreso

Si bien indicó que hubiera preferido un par de semanas más de trabajo, está conforme con los cinco amistosos que disputaron y con el plantel: “Hay una mixtura de jugadores experientes con otros jovenes y de calidad. El plantel es prácticamente nuevo, porque quedaron pocos del año pasado, pero a Albín y Roman, se le sumaron Melazzi, Alvite, Velázquez, Bernardo Long, Umeres, por nombrarte algunos”.

Después de la temporada pasada, que se disputó totalmente en el estadio Charrúa, sin público debido a la pandemia de covid y con todos los partidos televisados, desde este sábado se vuelve a la normalidad: “Creo que en los últimos dos años se emparejó para arriba, se mejoró mucho jugando en el Charrúa y esperemos que este año los pisos estén bien. Hay cuatro equipos que fijaron el Palermo, La Luz va a jugar en el Supicci, el Olímpico está muy lindo, así que espero que haya buenos espectáculos”, señaló.

Central Español es uno de los equipos que mejor se reforzó y tiene como principal objetivo el ascenso. Su entrenador Mario Szlafmyc no rehuye a esa responsabilidad: “Tenemos un plantel con mucho potencial y eso nos permite soñar con grandes cosas”, expresó.

Será el primer campeonato de Central en su cancha del Palermo con piso sintético, que según dijo el DT, “quedó espectacular”.

Entre otros, Central incorporó al Coto Correa, Gonzalo Bueno, Leandro Paiva, Pablo Caballero y el ex Danubio Ignacio González.

@SegundaAUF

Gonzalo Bueno defenderá a Central Español

Cerro cumple 100 años en 2022 y no quiere dejar pasar la oportunidad de festejarlo con el ascenso. Continúa el técnico Walter Pandiani y en la semana previa al inicio del campeonato el plantel se concentró para mentalizarse más en el objetivo.

El técnico asumió el año pasado con el torneo en disputa, por lo que en el actual empezó el trabajo de cero. Se renovaron los contratos de 12 jugadores, seis futbolistas ascendieron de Cuarta división y se contrataron 11 futbolistas, entre ellos al Zurdo Lamas, Maureen Franco, Tabaré Viudez, Hamilton Pereira y Mathías Abero.

Sebastián Cessio es el nuevo técnico de Sud América, equipo que descendió el año pasado. Cuando el técnico se hizo cargo del equipo, solo había cuatro futbolistas, de modo que prácticamente el 98% del plantel buzón es nuevo. En la primera charla con el presidente del club me dijo que me tenía que adecuar al momento y usar el ingenio para conseguir jugadores”, admitió el DT.

Así se conformó un grupo de 24 futbolistas, con jugadores de recorrido como los zagueros Guillermo Rodríguez y Santiago Carrera, Gianni Rodríguez y Facundo Guichón. La IASA jugará de local en el Palermo.

Racing, gerenciado por el argentino Fernando Cavenaghi, contrató para este año a Diego Vera y Agustín Ocampo.

¿Cómo se juega?

Este año se agrega el Torneo Competencia, que abre la temporada y se jugará en dos series. Los ganadores de cada serie jugarán una final y el campeón tendrá derecho a ir al playoffs si no termina entre el tercer y sexto puesto. La fase regular será a dos ruedas, el primero y el segundo de la Anual ascienden a Primera y los equipos que terminan del tercero al sexto competirán por el tercer ascenso. No hay descenso directo pero los dos últimos jugarán un repechaje contra el tercero y cuarto de la C. Los dos primeros de la C subirán directamente, generando que en 2023 participen 14 equipos en Segunda Profesional.