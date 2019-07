Cómo alargar la vida útil del smartphone

Hay consejos que pueden aplicarse para desafiar la obsolescencia programada, la determinación de la vida útil del dispositivo definida por los fabricantes para que los consumidores adquieran nuevos teléfonos. Una de las formas es repararlos. Por ejemplo, cambiar la batería es una opción para que luego de dos años no siga agotándose en menos de 12 horas. Muchos uruguayos cambian la de su iPhone 6, que fue lanzado en 2014 y sigue siendo muy utilizado.

Además del cuidado del hardware, el mantenimiento más importante es el del software. Uno de los consejos más importantes es no llenar hasta el cien por ciento el almacenamiento interno del dispositivo. Lo ideal es que las fotografías y videos puedan guardarse en la nube –hay planes de US$ 1 a US$ 10– o en una computadora. Es indispensable para asegurar la información personal ante pérdida o robos.

Carcasa

La utilización de una carcasa y un vidrio templado es otro de los elementos para lograr una vida más larga. Los técnicos en reparación en celular sugieren cristales que completen la superficie de la pantalla. Y, si de protección se trata, las bolsas plásticas especialmente diseñadas para celulares son la opción ideal para ir a la playa. Si bien los smartphones cada vez más cumplen con estándares de calidad contra el polvo y el agua, preservarlos de estar en contacto con ambas puede beneficiarlos.

“Por más certificación que exista, nada es resistente al agua al 100%”, indicó a Cromo Federico Sterenstein, de la tienda de reparación de smartphones MobiDoc.



En Android, una forma de “dejar a nuevo” para dejarlo como vino el primer día es hacer el “reseteo de fábrica”. ¿Cómo hacerlo?: Ajustes, Copia de seguridad y restauración y Restablecer datos de fábrica. Estos son los tres pasos para terminar con los problemas q ue arrastra el dispositivo.

Limpieza

En cuanto a la limpieza, los expertos recomiendan que los puertos de carga se mantengan limpios y sugieren guardar el smartphone en el bolsillo con el puerto “mirando hacia arriba”. Este consejo es sobre todo para los hombres, ya que los bolsillos de los vaqueros acumulan suciedad que penetra en los puertos de auriculares y de carga.

Batería

¿Y sobre la batería? Federico Sterenstein, de la tienda de reparación de celulares, opina que necesita acostumbrarse a un ritmo para no desgastarse con más rapidez. “Una regla que usamos es: poner a cargar cuando esté en menos de 20%, desconectar el cable cuando esté a más de 80%”, indicó.

Cables

“¡No a cables genéricos o no certificados para cada marca! ¡Arruinan el celular!”, exclamó Sterenstein. Por eso, es recomendable usar cables o cargadores habilitados. Esto reduce las posibilidades de que se dañen la placa o la batería. “Lo barato sale caro es un dicho que encaja perfecto en este tema”, agregó.