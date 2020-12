Cómo evitar contagios y sanciones por incumplir protocolos de covid en empresas

El rebrote de casos de coronavirus en el país obligó al gobierno a imponer nuevas medidas y protocolos para evitar los contagios. Entre las diferentes medidas, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que se intensificarán los controles en los lugares de trabajo que no respeten los protocolos sanitarios, y que en caso de constatarse faltas, también se aplicarán multas. "Esta semana el Ministerio de Trabajo (MTSS) ha encontrado pequeños y algunos mayores incumplimientos en un gran número de establecimientos", explicó el mandatario.

Para asegurar el cumplimiento de protocolos, la Inspección General de Trabajo realizó 247 inspecciones a empresas la última semana de noviembre y detectó un incumplimiento del 60%. Es decir, seis de cada 10 empresas no cumplieron con alguna de las disposiciones que están vigentes. Además, se dio un incremento en la tasa de incumplimiento respecto a la semana previa (56%).

“Las empresas, de manera inmediata, deberán ajustarse a lo dispuesto por la norma y crear a la mayor brevedad posible un protocolo ajustado a su medida. El departamento de asesoramiento laboral de Bakertilly ha atendido decenas de consultas de este estilo en las últimas semanas y en general –con la adopción del referido protocolo y una debida capacitación a los empleados– se mitiga considerablemente el riesgo de contagio y de sanciones”, aseguró Fernando Posada, encargado del Departamento Legal de Bakertilly.

Con sede en Londres y más de 30 años de presencia en Uruguay, busca proveer un servicio de alta calidad a sus clientes y atender las particularidades de cada negocio. Es por esto que desarrollaron un manual sobre las medidas preventivas a tomar y procedimientos de actuación, ya que no se trata sólo de evitar sanciones en caso de inspecciones, sino de contar con lugares de trabajo seguros, aseguró el abogado Fernando Posada.

Desde el comienzo de la pandemia, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno fue la determinación de contar en forma obligatoria con protocolos en materia de prevención, control y actuación frente al covid-19, encomendando, entre otros, a los empleadores y a los servicios de prevención y salud de las empresas. "Tales obligaciones surgen a texto expreso de las resoluciones 52/020 y 54/020 del MTSS del 13 y 19 de marzo, respectivamente, y abarcan tanto al sector público como al privado. Las resoluciones disponen que corresponde al empleador, a las comisiones bipartitas de seguridad en el marco del decreto 291/007 y a los servicios de prevención y salud en el trabajo coordinar los mecanismos necesarios para la confección de protocolos de prevención, control y actuación ante el riesgo biológico de contagio y propagación del virus", señaló el abogado Ignacio López, de Bakertilly.

La normativa está vigente desde la llegada del coronavirus al país, pero, como en tantos otros casos, a veces se desconoce su existencia o se le ha restado su importancia. Según López, existen ciertos criterios comunes que los profesionales tienen en cuenta a la hora del armado y puesta en marcha de un protocolo de prevención de covid-19. "Sin perjuicio de esos criterios generales, lo más importante es amoldarlos a la estructura de la empresa, de forma tal que sea fácil de implementar y hacer cumplir. Si se copia un protocolo de otra empresa cuya estructura y pirámide organizacional poco tienen que ver con esta, se genera el riesgo de que lo escrito quede en letra muerta y se haga difícil de implementar y cumplir", agregó.

La fiscalización que hace el gobierno no se limita a constatar si existe o no un protocolo, sino que va más allá y se analiza el armado, la adaptabilidad a la empresa, la posibilidad de que se pueda cumplir y el hecho de que el empleador lo comunique efectivamente a sus empleados, lo publicite debidamente y que, luego, controle su cumplimiento. Si solo se aprueba el protocolo pero no se fiscaliza su cumplimiento, la empresa no está al resguardo de sanciones. "El hecho de que se haya comunicado que se salió a fiscalizar y sancionar generó inquietudes en los sujetos obligados y muchos de los que estaban en falta han comenzado a consultar en aras de regularizar su situación. La realidad marca que, en general, no importa tanto el monto de la multa, sino la posibilidad concreta de que me fiscalicen y sancionen", contó López. Las empresas pueden ser pasibles de multas por parte del MTSS o del Ministerio de Salud Pública (MSP), o de ambos, e incluso ser clausuradas en función de la gravedad o reincidencia de la falta. Por estas semanas las autoridades están haciendo foco en supermercados, shoppings, restaurantes, hoteles y oficinas.

Según los abogados de Bakertilly es frecuente que las empresas cuenten con información fragmentada e incluso absoluto desconocimiento sobre la manera de implementar estos protocolos. “Muchas empresas que no estaban en regla en materia de Protocolo de covid aducen falta de información o, incluso, haber fijado su atención en otros aspectos de su cotidianeidad, sobre todo tratando de salir a flote después de la paralización que sufrió la economía meses atrás. En general, muchos advirtieron la real necesidad de adoptar un Protocolo de este tipo recién cuando trascendió la noticia de la fiscalización y sanción”, afirma Posada quien además, fija el foco en la tranquilidad que genera hacia el interior de las organizaciones contar con procedimientos claros. Estos protocolos ayudan a actuar con agilidad ante una sospecha de contagio o la comprobación de uno en el interior de la empresa, incluso, si llega a darse un positivo y el protocolo es debidamente puesto en práctica puede ayudar a que la empresa no caiga en una crisis de actividad.

"No sabemos qué tan lejos llegará el Estado con su potestad sancionatoria. Lo cierto es que efectivamente estas medidas podrán dañar la salud económica de muchas empresas que estén en falta, por lo que lo más sano es invertir en prevención y no gastar en pagar sanciones", agregó López.

