Cómo fue cuidarse en la cuarentena según el relato de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En una nueva entrega de Charlando Bajito, "Cuidarse en cuarentena" muestra las reflexiones que tuvieron los niños sobre qué es el coronavirus, cómo se contagia, cuáles son las consecuencias y cómo evitar contraerlo. La mayoría acordaron que es que es necesario lavarse las manos y usar alcohol en gel. "La gente anciana es la que se cuida mejor. Se dieron cuenta. Esto está 'heavy'" explicó Unay, de Rocha. Asimismo, Maxi, de San José, sugirió que "hay que lavarse las manos cada 20 minutos".

Por otro lado, Vicente de Tacuarembó afirmó que es difícil quedarse encerrado: "Si una persona se queda tanto tiempo en su casa, va a morir de loco de la cabeza" y continuó "a mi me enloquece porque no puedo salir, no puedo respirar aire fresco. Yo diría que cada persona tenga un holograma y así pueda hablar por teléfono y que vea a la persona en tiempo completo".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.