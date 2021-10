Cómo fue el primer festival gamer organizado por la AUF

Por Lautaro Brum

El mundo de los e-sports suma nuevos eventos en Uruguay. El pasado sábado realizaron una experiencia organizada por la Intendencia de Florida y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La idea surgió gracias al "boom" que ha logrado el fútbol virtual y la gran demanda de usuarios que el mundo gamer tiene en el país.

El torneo se desarrolló en la modalidad 11 vs 11. ¿Qué es? Este modo de juego es el más cercano a lo que se ve cada fin de semana en los estadios del mundo: once jugadores enfrentando a once jugadores, con roles específicos dependiendo de la posición de cada jugador y sistemas tácticos.

Los participantes fueron de diferentes departamentos cuyas edades rondaban entre 13 y 29 años de edad. De Montevideo asistieron competidores de Wanderers, Racing, Nacional y Peñarol y se presentó un equipo local de Florida como representante del departamento. Pero solo uno gritó campeón: Wanderers.

Se midieron contra Racing en la semifinal. Ganaron el primer partido por un gol de diferencia, mientras que en el partido de vuelta empataron. El marcador final global fue un 2-1 a favor del conjunto del Prado. El resultado ajustado les otorgó el pase a la final, pero la preparación previa a los partidos decisivos no fue fácil.

"El equipo entrenó dos o tres veces por semana. La preparación fue corta, ya que muchos de nuestros jugadores se encuentran en el extranjero. Desde que salió el FIFA 22 estamos entrenando para mejorar e intentar tener un muy buen arranque de Liga y dejar a Wanderers en lo más alto como se merece", explicó Nicolás Flores, jugador de Wanderers e-sports.

A la liga a la que se refiere es a la organizada por la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (FUFV), una organización que cuenta con 1.600 jugadores y realiza con sponsors torneos en este formato.

En la final chocaron con Peñarol, equipo que cuenta con grandes jugadores, entre ellos Martín Rey, uno de los dos mejores jugadores uruguayos de FIFA. Sin embargo, Wanderers no tuvo complicaciones. Controlaron ambos encuentros y ganaron el torneo tras un global de 2-0 frente a los aurinegros. "El partido fue complicado porque ellos no paraban de proponer por la clase de jugadores que tienen, pero nosotros supimos contrarrestar y las pocas ocasiones que tuvimos fueron muy claras y terminaron en gol", dijo Flores.

El próximo paso del equipo es seguir ganando los próximos torneos virtuales. Mathias Scarone, técnico del club, busca nuevos sistemas tácticos para sorprender a los rivales.