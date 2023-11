¿Cómo reaccionó Julieta Poggio ante el rumor del beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio?

La versión de que Coti Romero se habría estado besando con Marcos Ginocchio en un after tuvo repercusión en Julieta Poggio, otra de la integrantes del show, a la que durante mucho tiempo vincularon con el ganador del reality.

En una nota a LAM, Coti contó de qué manera reaccionó Poggio cuando hablaron del tema. “A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer”, aseguró Romero. “Yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir”, sostuvo.

Además dijo: “Primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: “Si ellos tenían algo, yo no lo sé”. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: “Bueno. Listo, ya está”. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad”, completó.