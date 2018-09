Con dardos para Sanguinetti y Talvi, el grupo de Amado decidió irse del Partido Colorado

El sector Batllistas Orejanos que lidera el diputado Fernando Amado decidió abandonar el Partido Colorado en una asamblea que tuvo lugar este sábado en el Club Banco Hipotecario. Además, decidió fundar una nueva agrupación política que pueda ser una alternativa "al bloque de derecha de los partidos tradicionales" y al Frente Amplio.

"La Asamblea Nacional de Batllistas Orejanos resuelve: primero, proceder a la desvinculación de Batllistas Orejanos de la organización lema Partido Colorado; segundo, promover la creación de un nuevo agrupamiento político que alíe fuerzas y actores políticos con perfil ideológico y sensibilidad socialdemócrata y republicanista, que se alternativa en 2019 al bloque de derecha de los partidos tradicionales y una coalición frenteamplista corroída y ensorberbecida; tercero, facultar a su secretario general, el diputado Fernando Amado, a comenzar formalmente las conversaciones para la conformación definitiva de dicho agrupamiento", estableció la proclama que fue aplaudida y votada -con un voto negativo y dos abstenciones- por los 80 dirigentes del sector que se hicieron presentes.

El alejamiento fue concretado por el ejecutivo del sector en la noche del viernes, informó Telemundo , y confirmado en la asamblea.

Esta semana, luego de que el expresidente Julio María Sanguinetti propusiera un acuerdo programático entre el Partido Colorado y el Partido Nacional con el objetivo de formar una coalición, Amado hizo público su desacuerdo. El diputado criticó que en su partido se trabaje "para el Partido Colorado pero para que gane el Partido Nacional".

Curioso razonamiento de @JMaSanguinetti sobre “la utilidad” de los Batllistas. “Abrazarse a las diferencias” con Herrristas significa “no hacer nada” y “fortalecer las coincidencias” significa utilidad porque se pelea por el gobierno. Del PN obvio #familiasideológicasatodovapor https://t.co/ypjZGK7nvt — Fernando Amado (@fernando_amado) 19 de septiembre de 2018

En consecuencia, el diputado colorado Ope Pasquet apuntó a los rumores sobre su separación del partido con un tuit en el que le pidió que se manifieste sobre el tema. "Tené la lealtad de confirmarlo o desmentirlo, para que sepamos si nos ataca un compañero o un adversario", publicó.

. @fernando_amado: desde hace semanas se dice que te vas del partido. Tené la lealtad de confirmarlo o desmentirlo, para que sepamos si nos ataca un compañero o un adversario. https://t.co/xvvZs6jtue — Ope Pasquet (@opepasquet) 19 de septiembre de 2018

Amado comenzó militando en el Foro Batllista, sector liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti. En 2004, con 22 años sacó, su propia lista junto a un grupo de jóvenes del partido para luego incorporarse a Vamos Uruguay. El diputado colorado era una de las caras jóvenes de Pedro Bordaberry, a quien acompañó durante las elecciones de 2009 y 2014 y logró en ambas un lugar en la cámara baja.

Pero poco tiempo después de la elección, Amado decidió irse de Vamos Uruguay porque entendía que ya no había lugar para él en esa agrupación. De hecho, a fines de 2014 acusó a Bordaberry de desplegar un "show inquisidor" contra él y de expulsarlo "de facto". Si bien Amado siempre había marcado un perfil distintivo dentro de Vamos Uruguay, su alejamiento del sector hizo que se volviera una oveja negra dentro del partido: el único que se reunía con el presidente Tabaré Vázquez o que era capaz de darle un voto al oficialismo para aprobar algún artículo polémico de la Rendición de Cuentas.

De ahí en adelante pasaron a estar contadas las horas de la agrupación de Amado dentro del partido y, más allá que creó su propia agrupación para dar la lucha interna, se terminó yendo por los mismos argumentos con los que justificó su salida de Vamos Uruguay: que sus propios correligionarios lo arrimaron a la puerta.

Ese sentimiento apareció de forma inequívoca este sábado en la asamblea, en la que los varios dirigentes que hablaron manifestaban el alivio de irse de un grupo político que no los "representa".

“Después de hoy no vamos a hablar más del Partido Colorado y eso es muy bueno”. “Salimos de este espacio de ahogo”. “Siempre estuvimos en el banquillo de los acusados”, “No logramos que el Partido Colorado nos representara". “En el Partido Colorado hay una mayoría soberbia”. “El Partido Colorado no es el instrumento de cambio de esta sociedad”. “Sanguinetti un bisabuelo que no deja crecer a nadie”. “Talvi es un progresista de derecha”. “Es inadmisible que el Partido Colorado haga acuerdo con los blancos y más con los herreristas. Si resucitara Batlle les pega un voleo”, fueron algunas de las varias frases que los dirigentes soltaron este sábado en una asamblea catártica que El Observador presenció.