Con 'Don Giovanni' en un camión: el grupo de ópera que actúa en barrios alejados

Por Elisabetta Povoledo, New York Times News Service

En una vaporosa noche reciente, Lisa Scen, una cocinera retirada de edad inescrutable, llevaba un sencillo vestido beige y aretes brillantes y se preparaba para ir a su primera noche en la ópera.

En realidad, la ópera vino a ella.

El OperaCamion, un escenario móvil, con su elenco y equipo, se colocó en una desvencijada plaza de pasto sin cortar y abrasado en el periférico distrito de San Basilio de Roma, donde Scen ha vivido durante los últimos 30 años. Era una presentación de una noche y gratuita d "Don Giovanni" de Mozart.

Estaba entusiasmada.

"Ricos o pobres, todos necesitamos diversión, especialmente en verano cuando hace tanto calor ", dijo Scen, buscando un asiento y dirigiéndose a una de las pocas bancas en la plaza cuyos tablones de manera habían sobrevivido a pasados actos de vandalismo. "La diferencia es que los ricos pueden irse de vacaciones, y quienes no están destinados a la soledad".

Sería una buena apuesta decir que ver una ópera era una novedad para muchos de los asistentes de la noche en este barrio pobre, el cual periódicamente protagoniza las noticias por sus pandillas de vendedores de drogas, los tiroteos a la luz del día y las protestas contra los extranjeros que se mudan a los proyectos de vivienda pública locales.

"Este lugar es realmente, mmm, aficionado al rock and roll", dijo Fabio Cherstich, el director de "Don Giovanni" y creador del proyecto OperaCamion, que pretende llevar la ópera a lo que describió como audiencias "no elitistas" en barrios romanos distantes. Este verano, el camión de la ópera también recorrerá las localidades devastadas por sismos en 2016.

"Cada piazza es una cantidad desconocida, porque hay lugares conocidos por ser difíciles", dijo Cherstich. "Tratamos de llevar un poco de felicidad. Queremos que el evento se vuelva una celebración".

Para el gobierno municipal de Roma, uno de los patrocinadores, el proyecto pone en práctica la idea de que "la cultura es un derecho fundamental, y es deber del ayuntamiento dar a la gente acceso a ella", dijo Luca Bergamo, el vicealcalde de Roma que acudió al estreno.

La alcaldesa Virginia Raggi también estuvo presente, y terminó la noche rodeada por una multitud de residentes que aprovecharon la oportunidad para acorralarla y compartir una letanía de quejas.

(Otro grupo de manifestantes, que lleva por nombre Choque con Empleados Municipales, estuvo presente para protestar por los continuos recortes al teatro musical de Italia y la gradual desaparición de orquestas, ensambles corales y compañías de danza residentes.)

Bergamo dijo que el OperaCamion era un intento de derribar la barreras entre el centro de Roma y sus barrios más periféricos, asó como las barreras culturales para quienes "podrían asustarse con la formalidad de la ópera".

En muchas formas, Cherstich está meramente devolviendo la ópera a sus raíces populares, transportando el espectáculo de teatros majestuosos donde los costos de los boletos son prohibitivos para la mayoría a las calles para "un público que no es todavía un público", dijo Cherstich.

El proyecto también significa desafiar al grupo demográfico de las "cabezas blancas", o de más edad, que prevalece en los públicos de la ópera para "crear un nuevo público", para el futuro, dijo.

Carlo Fourtes, el superintendente del Teatro dell'Opera di Roma, que produjo el proyecto, dijo que el teatro era "hacer todo lo posible" para "reducir la edad promedio e incrementar los espectadores".

Los menores de 26 años tienen acceso a boletos de 15 euros (unos 17 dólares) con descuentos especiales, "una política muy positiva", dijo Mattia Santilli, de 26 años de edad, quien acudió a "Don Giovanni" con una amiga, Chiara Da Rold, de 24. Se sentaron en una de las filas del frente compartiendo un gran tazón de pasta fría.

"El melodrama italiano empieza como popular; no era un género para la élite", señaló Paolo Fallai, el presidente del consejo de bibliotecas municipales de Roma, uno de los patrocinadores del proyecto.

En el siglo XIX, los italianos de todos los estratos sociales canturreaban y silbaban las arias de ópera populares en la misma forma en que los adolescentes de hoy entonan las canciones más escuchadas. "Todos tienen la oportunidad de conocer la ópera, no solo las clases dominantes", dijo.

El OperaCamion fue concebido con el mismo espíritu. En el escenario, el pequeño elenco cantó melodiosamente a un ritmo entrecortado, interactuando de manera juguetona y conspiradora con el público, el cual acampó frente al camión, sentándose en sillas plegables y cobertores traídos desde casa.

Fue claro, sin embargo, que algunos residentes no tenían conocimiento de la etiqueta del teatro. Los teléfonos celulares añadieron notas improvisadas a la partitura de Mozart. Los perros no llevaban bozal y los niños jugaban con alboroto en una calle cercana. Pequeños grupos de residentes se colocaban al lado del escenario para conversar, decididamente no a sotto voce.