Con el conflicto político con la Corte Alberto dio su último discurso ante el Congreso argentino

En un discurso de más de dos horas, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio su último discurso como el primer mandatario ante el congreso argentino.

El momento de mayor tensión con la oposición fue cuando el presidente enumeró los conflictos que llevaron al gobierno a iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Fue un instante de idas y vuelta entre Fernández y la bancada opositora, muchas veces a los gritos.

"Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso", dijo.

Agregó "no pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático (le señaló a la oposición). Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Y no son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia y se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones", en referencia a Fabián "Pepín" Rodríguez quien ha pedido asilo político en Uruguay.

Tampoco faltaron las tensiones dentro de la coalición de gobierno cuando desde las gradas se cantó por la reelección de Fernández, tema que genera divisiones con el kirchnerismo más duro.

El Congreso

Sin embargo Alberto sí se refirió a la condena en primera instancia por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la cual pesa una inhibición de ejercer cargos públicos que en estos días tiene al oficialismo en medio de un debate sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones.

"En un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, afirmó Fernández frente a la mirada de la Vicepresidenta.

Tampoco estuvo ausente el intento de atentado a Cristina Kirchner y en ese sentido pidió hoy a la Justicia que "profundice la investigación". "Juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio".

Apoyo a Sergio Massa

Aunque Fernández no entró en el fondo de la discusión sobre la inflación, que ronda en 100% anual, y los niveles de pobreza de alrededor de 45% de la población.

Fernández destacó hoy el "compromiso" de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía y dijo que "a pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía".

"Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía", afirmó.

Sobre la inflación, pobreza y distribución del ingreso sólo señaló que "constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento".

"Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo", dijo el mandatario ante la Asamblea Legislativa y añadió que "no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal", que debe ser el "horizonte".

La sorpresa del discurso

En un acto inusual y fuera del protocolo de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Alberto fue durante sus dos horas de discurso, presentando historia de vida, que estaban en las gradas del Parlamento, para cada uno de los momentos en que destacó los logros de su gestión.

Allí aparecieron una y otra vez científicos, rectores de de Universidades, miembros de los movimientos sociales, personas que accedieron a su casa de las cuales fue contando sus historia de vida.