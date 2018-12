Consejo de Facultad de Derecho prohibió que clases de apoyo se dicten en salones vacíos

El Consejo de la Facultad de Derecho prohibió a estudiantes avanzados y egresados de la Agrupación Brum -vinculada al batllismo- dar clases de apoyo a estudiantes para preparar exámenes en salones vacíos del recinto educativo. Las clases, dictadas por estudiantes y egresados en forma voluntaria, tienen el propósito de preparar exámenes de materias de los primeros años de Derecho y cuentan con un promedio de setenta estudiantes en el total de 11 cursos.

"Nosotros estábamos utilizando los salones y le pedimos autorización a la decana, la decana lo transfirió al consejo y el consejo nos dijo que no podíamos usarlos", dijo a El Observador el presidente de la agrupación, Federico Asiaín. "Tenemos mucha impotencia, no sabemos por qué no nos dejaron usarlos", sentenció.

El Observador se comunicó con la decana de la facultad, Cristina Mangarelli, quien aseguró que las razones se encontraban en la resolución escrita del consejo. En el texto, la justificación expresa que la medida se tomó considerando "el intercambio de ideas mantenido en Sala" y "en que las actividades de Enseñanza no estén a cargo del Cuerpo Docente de la Facultad de Derecho".

Según dijeron Asiaín y el secretario de la agrupación en el centro de estudiantes de la facultad, Diego Driveiro, están a la espera del acta de la reunión del consejo -del 21 de noviembre- para finalmente saber cual fue "el intercambio de ideas mantenido en Sala". "Cuando les preguntamos las razones, nos dijeron que cuando estuviera el acta accederíamos a los fundamentos, pero el acta todavía no está", dijo Asiain.

Este jueves, la agrupación presentó dos recursos administrativos ante la medida: uno de apelación para que el consejo revoque lo dispuesto y otro jerárquico para que el rector lo revea.

Asiaín informó que ante la negativa de dictar las clases de apoyo en los salones vacíos de la facultad, se mudarán al local sindical de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). "Solicitamos permiso para reunirnos en varios lugares y entre ellos el sindicato del Poder Judicial que nos prestó los salones y esta semana que es la última que queda antes de los exámenes, las clases las vamos a dar ahí", sostuvo.