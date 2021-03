Convocados por Comité de Emergencias del SMU, médicos graban videos para denunciar "desborde"

El Comité de Emergencia del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) divulgó entre sus integrantes una serie de recomendaciones para que los médicos filmen un video con un mensaje a la población y al gobierno en el que advirtieron que el sistema de salud "está desbordado" y que es necesario tomar más medidas.

Durante este fin de semana se viralizaron algunos videos del personal de la salud que enviaban mensajes en ese sentido. Tal como informó El País, desde el SMU recomendaron que la grabación dure como máximo 30 segundos y que concentre mensajes clave como "el sistema ya está desbordado", "¿Qué tan desbordado? tenemos que elegir qué pacientes ingresar", "la situación es crítica", "quedate en tu burbuja" y "el gobierno tiene que tomar más medidas"

El SMU compartió entre sus afiliados un mensaje de ejemplo que mostraba cómo filmarse "para hacer la campaña" y recomendó enviar el material del personal de la salud a los grupos de Whatsapp con integrantes que no sean médicos "para generar la viralización" buscada y también "impacto", señaló el mensaje.

"Es un mensaje cara a cara. Directo. Con seriedad y mirando a los ojos. Es un mensaje a nivel personal, de médico/a, podrían agregar que pertenecen a la sociedad X pero el video es personal, así circulan muchos", explicaron.

Tras la viralización de esas recomendaciones, el SMU divulgó en su cuenta de Twitter varios de los videos y escribió: "Agradecemos a los colegas de los gremios médicos y las Sociedades Científicas que a, propuesta del Comité de Emergencia, están realizando los videos de concientización pública".

▶️📹 Agradecemos a los colegas de los gremios médicos y las Sociedades Científicas que a, propuesta del Comité de Emergencia, están realizando los videos de concientización pública. #LasMedidasSonAhora pic.twitter.com/RGqjUPhrNj — Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) March 29, 2021

La secretaria médica del SMU, Zaida Arteta, contó a El Observador que el pasado viernes el Comité de Emergencia tuvo "una reunión extensa" con los integrantes (sociedades científicas, la Federación Médica del Interior, entre otros) y allí se plantearon tres acciones. Por un lado, publicar una declaración, que se divulgó el sábado y, a su vez, se resolvió pedir una reunión a todos los partido políticos, algo que sucedió el domingo, para plantearles la necesidad de reducir la movilidad y la saturación del sistema de salud.

En ese marco también se resolvió hacer videos para explicar la situación a la población, que sean cortos para publicar en las redes sociales. "Yo quede encargada de hacer una pauta para hacer los videos y que no sean cualquier cosa", pero la gente dijo "lo que sintió y no necesariamente lo que nosotros dijimos", sostuvo Arteta. La dirigente del colectivo médico consideró que el asuntó "es anecdótico" si se compara con la realidad que está atravesando el sistema de salud.

La integrante del SMU, que representa a la coalición opositora de agrupaciones "Juntos" (integrada por Médicos independientes, Médicos por el Cambio y la Unión gremial médica), Verónica Pérez, dijo a El Observador que la situación que transmiten los mensajes "es real" y consideró que la situación de la pandemia es "claramente complicada" por "el nivel de desborde, agotamiento, cansancio y cuarentenas" del personal.

Sin embargo, aclaró que la campaña no se votó en el Comité Ejecutivo del sindicato, sino que surgió a través del comité de crisis "que integran varias sociedades científicas" y en el que fue agregada este sábado en el grupo de Whatsapp. "No debemos generar pánico, temor, ni miedo, tenemos que enfocar en la educación y toma de conciencia. No podemos generar estado de alarma", dijo.

Los CTI en nivel rojo

Los mensajes que el SMU recomendó enviar se dan en un momento en el que tanto la gremial médica, como las sociedades científicas y la facultad de Medicina y Enfermería emitieron un comunicado en el que le pidieron al gobierno que tome "medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto" y consideraron que la alta cantidad de contagios diarios de covid-19 llevó a la saturación de los CTI, de testeo y de las puertas de emergencia.

Este domingo, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), en su tradicional informe diario, dio cuenta que el 67,7% de las camas de CTI en Uruguay estaban ocupadas, es decir 560 de 827, y que el 35,6% de ellas pertenecían a pacientes con covid-19, un dato que para los especialistas y el propio GACH es el indicio de un indicador en rojo.

Pese a que en la teoría los números podrían no resultar tan alarmantes, en la práctica los grupos médicos advierten que ese porcentaje (35%) de internados por covid-19 es un nivel preocupante de acuerdo a las referencias internacionales y que, a su vez, recae en la "falta de recursos humanos".

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, desmintió que haya una saturación de los CTI y expresó que la "ocupación de CTI al día de hoy en ASSE del 60 %, con un 33% por covid-19. Ya aumentamos la capacidad de camas y seguimos aumentando", escribió en Twitter.

Este martes el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) dejará de funcionar para atender pacientes traumatológicos y se convertirá en el segundo centro de referencia para pacientes covid-19 (el primero es el Hospital Español).

ASSE

Obras de refacción en INOT para convertirlo en el segundo centro covid-19

El INOT tendrá 44 camas de CTI y comenzará a funcionar la semana próxima, según informó ASSE. A su vez, los pacientes traumatológicos serán derivados a los Hospitales Maciel, Pasteur o de Clínicas.

Para la SUMI el aumento de camas de CTI es una medida de contención pero que no alcanza por sí sola, porque la clave, según su presidente Julio Pontet es bajar los contagios diarios y evitar los ingresos a cuidados intensivos.

En los últimos siete días hubo un promedio de 1.907 casos nuevos diarios, un promedio de positividad (cantidad de casos nuevos sobre tests realizados) de 15,02% y el número de reproducción (que indica a cuántas personas contagia un infectado) está por encima de uno desde febrero y alcanzó un pico de 1,25 el 22 de marzo. Ese indicador, según indicó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) cuando está por encima de uno muestra una situación de crecimiento exponencial de la pandemia.

Según supo El Observador, ante el despegue de todos los indicadores el GACH está analizando brindar una conferencia de prensa o declaración pública para abordar el escenario en el que se ubica Uruguay.

El último reporte del grupo asesor fue el 7 de febrero en el que los científicos hicieron una lista de recomendaciones al gobierno, si bien la situación epidemiológica en esos días estaba en un nivel de crecimiento tres y no cuatro, que es el nivel máximo que transcurre en las últimas semanas.