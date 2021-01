Coronavirus: los rociadores electroestáticos que adhieren desinfectante a las superficies para combatir el covid-19

El alza en los contagios de coronavirus en Uruguay llevó a que diferentes sectores debieran tomar medidas drásticas para prevenir nuevos casos. Una simple limpieza con un trapo con agua y jabón dejó de ser suficiente cuando las superficies no permiten acceder de manera total a la desinfección. Para ayudar a sortear este problema, la empresa Basher, dedicada al suministro de equipos industriales, presentó un nuevo rociador electroestático marca Victory, que se adhiere a las superficies en 360°, permitiendo desinfectar zonas en las que no se podría llegar de otra manera.

Basher, presente en el mercado uruguayo desde 1984, ofrece sistemas para el movimiento de fluidos en el área de la industria de procesos y en la región del Mercosur para brindarle a las empresas productos y servicios 100% certificados con las normas internacionales de seguridad más exigentes. Para contribuir a detener la propagación de coronavirus implementó tecnologías mejoradas que desinfectan todo tipo de superficies, y que están entre las clasificaciones más altas de desinfectantes recomendada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Seis meses atrás, los protocolos de Sheraton Internacional procuraban este tipo de herramientas. Hoy en día, en Uruguay hay numerosas empresas que lo realizan, entre ellas Enjoy Punta del Este, y muchos edificios de ese balneario de Maldonado.

Los rociadores electroestáticos permiten la adherencia del producto en 360° y acceden a zonas donde no sería posible llegar en otra forma, en una fracción de tiempo menor a cualquier otro sistema. Este aparato puede encontrarse de diferentes maneras: como rociador manual de fácil transporte, para desinfectar un gimnasio, oficina o habitación, y como rociador de mochila, con capacidad de desinfectar más de 2.000 metros cuadrados con una carga, para aplicar en pasillos, salones de reuniones, edificios, locales comerciales o un ómnibus en tan solo cuatro minutos y medio.

"En Delta Airlines, American Airlines, el subte de Nueva York (Estados Unidos) y los trenes de Londres (Inglaterra) utilizan los rociadores Victory. Es una manera rápida y eficiente de llegar a la mayor cantidad de superficies para desinfectar, y que evita tener que empapar las áreas. Se ahorra tiempo y personal", explicó el licenciado Federico Fogale, asesor de Victory Uruguay, quien ha trabajado en Europa para una de las compañías productoras de alimentos más importantes con medidas de desinfección "altísimas".

El rociador electroestático es ecológico, funciona a batería con una autonomía de hasta ocho horas, y tiene diferentes posiciones de rociado para permitir la adherencia del producto. Es ideal para hoteles, ya que se puede utilizar en áreas comunes, vestíbulos, gimnasios, habitaciones, mesas de luz, camas, sábanas, alfombras, sillones o baños. Una de las cadenas hoteleras que adquirió el rociador fue Enjoy, que, siguiendo los protocolos para evitar el contagio por coronavirus, compró pistolas para desinfectar las diferentes áreas.

Otro de los lugares en los que Fogale recomienda desinfectar es en los medios de transporte, en centros comerciales, supermercados, y en lugares donde las superficies son grandes, con recambio constante de público. "En un pasillo, ¿cómo limpiás las paredes? El piso se limpia con un trapo, pero las paredes no. Para eso también están los rociadores, que no humedecen. Podés usar un rociador a nafta, pero no es lo mismo porque se ensopa todo y deja todo mojado. Este no", explicó el asesor.

Ecolab, empresa líder en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones, es la encargada de proporcionarle a Basher el producto que combate al coronavirus, aprobado por la Agencia Gubernamental de la Protección del Medioambiente de Estados Unidos (EPA), entidad que se encarga de autorizar el uso o la aplicación de diferentes productos en superficies para combatir distintas cepas. Este producto, de nombre Peroxide multi-surface cleaner and disinfectant, es un desinfectante multipropósito a base de peróxido con rendimiento de limpieza en superficies duras y de vidrio, y con tiempos de contacto rápidos a bajas tasas de dilución. Según la empresa, el tiempo de muerte es el más rápido en la industria para desinfectantes dispensados con pulverizador. La fórmula, a su vez, reemplaza la necesidad de usar múltiples productos y tiene una fragancia agradable.

"En el mercado se pueden encontrar un montón de tipos de aplicadores, a nivel de pulverizados, que tienen un tamaño de gota específico; muchas veces entregan un tamaño tan pequeño que no es suficiente para cubrir una superficie en términos de metros cuadrados, y la gota es tan liviana que se mantiene suspendida en el aire y no en las superficies. El virus es más denso, por lo que no queda suspendido en el aire, sino que tiende a caer a la superficie, por lo que necesitamos equipamientos que logren obtener un tamaño de gota específico para que tenga densidad suficiente y que no se evapore ni quede en el aire. Ahí es que entra la importancia del rociador electroestático", explicó Geraldine Castillo, training manager para Latinoamérica sur de Ecolab. Este desinfectante se utiliza en diluciones para evitar cualquier tipo de mancha.

"Lo que debemos lograr para la destrucción del virus es romper la barrera licoproteica con un producto que tenga una detergencia que los ataque. Al dejar descubierta esta estructura se deja expuesto el material genético, que no va a ser efectivo para generar un recontagio si no está inserto en un ser vivo. Esto se hace a través de fórmulas específicas, por eso no funciona el hipoclorito de sodio", agregó Castillo.

La limpieza de las superficies es uno de los puntos más importantes a la hora de la desinfección. Pero según Castillo, con el producto de Ecolab no es necesario limpiar previamente las áreas para garantizar su efectividad, ya que posee la doble función de limpieza y desinfección. De esta forma, se ahorra desinfectante y tiempo a la hora de aplicarlo.