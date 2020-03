Coronavirus: mitos y verdades sobre el virus que llegó a Uruguay

El nuevo coronavirus (Covid-19) tomó un rol protagónico a nivel mundial. Desde sus primeras apariciones en China hasta llegar a convertirse en una pandemia, el virus, ha causado temor en las personas por su rápida propagación e incluso por la cantidad de muertes que ha provocado.

Por el momento, a pesar de que se encuentra en todos los continentes (y es por esto que se decretó como una pandemia), los países más afectados, después de los asiáticos, son Italia, Francia, Alemania y España.

En Uruguay, el primer caso positivo se confirmó el viernes y desde entonces la cifra va en aumento. Hasta este martes eran 50 las personas infectadas y otros casos están siendo analizados. A la par de la rápida propagación del virus, los miedos y las preocupaciones también crecen de forma exponencial. Por ello, El Observador organizó un videochat para suscriptores con la infectóloga Noelia Ferreira, integrante de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, para aclarar dudas. A continuación, un resumen de esa charla.

Consejos generales sobre el virus y cómo actuar

Esta infección no es nueva dentro de la familia de los coronavirus, pero sí tiene algo diferente en cuanto a su comportamiento: el poder de propagación.

Por un lado, lo que se sabe es que cualquier individuo se puede contagiar, pero afecta más a aquellas personas que presentan debilidades inmunológicas y sean mayores de 65 años. Por otro lado, según Ferreira, la mortalidad es relativamente baja, por lo que no debería existir una preocupación desmedida por esa eventualidad. En realidad, “lo más importante es entender que hay que bajar la transmisión hacia otras personas, porque es masiva y para ello es fundamental el aislamiento”, sugirió.

La característica principal del virus es que se propaga de forma rápida y cuando llega a las poblaciones, se satura el sistema de salud y he aquí el mayor riesgo. “El colapso del sistema genera que no se puedan dar respuestas para aquellos que realmente lo necesitan”, explicó.

Lo primordial entonces es, si se puede, el aislamiento voluntario. “Si uno puede quedarse en su casa porque el trabajo se lo permite, eso está de acuerdo con las normas que establece el Ministerio de Salud Pública (MSP). De lo contrario, aquellos que tienen que ir a trabajar, deben cuidarse y cuidar a los demás”, dijo. Para los primeros, la recomendación que realizó es no ir a reuniones ni tener contacto social con el fin de evitar el fomento del contagio. Para los segundos, la sugerencia es evitar los besos, los abrazos, el choque de manos o compartir mate.

Además, una recomendación en común para todos es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o, en caso de no tener una pileta a mano, utilizar alcohol en gel.

¿Los tapabocas y los guantes son efectivos?

“He visto muchas personas que usan en la calle mascarillas, barbijos, tapabocas comunes y los de alta eficiencia, pero ninguno está recomendado para la comunidad”, indicó Ferreira. Solamente se recomienda su uso para aquellas personas que tienen problemas inmunológicos y deben salir por alguna cuestión médica puntual, por ejemplo, una visita al médico después de una operación. Una vez utilizados, deben ser descartados sí o sí. “Cuando el uso no está indicado, es perjudicial ya que están contaminados y termina siendo contraproducente porque hay mucha más probabilidad de contagiarse. Con el tapabocas nos tocamos y hay que evitar eso”, dijo.

En cuanto a los guantes, según la especialista, su uso “es muchísimo peor que el del tapabocas” ya que, con ellos, las personas tocan todo y van contaminando todo a su paso. “Los guantes están totalmente contraindicados en la comunidad”, enfatizó.

¿Cuáles son los síntomas?

El coronavirus es una enfermedad respiratoria que da fiebre, dolor de garganta, tos seca y problemas al respirar. “Son síntomas de la vía aérea superior”, explicó. Sin embargo, no se tienen que dar todos a la vez sino que depende de cada paciente e incluso puede llegar a ser asintomático. Según Ferreira, la fiebre no es un síntoma excluyente por lo que un individuo puede tener coronavirus y no presentar altas temperaturas corporales. “Si alguien presenta dolor de garganta y fiebre, pero no problemas para respirar, también puede ser coronavirus”, ejemplificó.

¿Es recomendable tomar antibióticos?

Acorde a la especialista, si bien la infección se debe a un virus, no hay que tomar antibiótico. “Al momento no hay ningún fármaco que esté indicado para la cura”, subrayó. A partir del momento en que se presentan los síntomas, lo mejor es realizar la consulta telefónica al 0800 1919. La persona que esté del otro lado del teléfono valorará si el individuo necesita ser asistido en domicilio o si debe ser trasladado al hospital. “Hay que cuidar al personal de salud (...) no es adecuado exponerse innecesariamente y contagiar a las demás personas”, señaló. En cuanto a los médicos, Ferreira sugirió que hay que “cuidar los recursos humanos y priorizarlos” ya que son la “primera línea de batalla”. De lo contrario, si hay muchas consultas que saturan el sistema, es imposible. Es por eso, que se sugiere evacuar las dudas por teléfono en primera instancia.

Respecto a si el ibuprofeno está contraindicado, Ferreira afirmó que “no hay nada aprobado que diga que va a hacer mal”. Sin embargo, recomendó tomar paracetamol para bajar.

¿Una persona se puede recontagiar?

Acorde a la doctora, “hoy por hoy no se sabe; es como la gripe, todos los años nos vacunamos porque va teniendo cambios”.

¿Con el test se puede identificar al coronavirus aun estando en la etapa de incubación?

Ferreira explicó que cada test tiene su grado de sensibilidad para detectar el virus. “Hay una serie de falsos negativos y estos tienen que ver con la excreción viral. Cuando es un caso asintomático se pueden dar falsos negativos”, afirmó.

Otras cuestiones importantes

La especialista subrayó que la definición de contacto directo es haberse relacionado con la persona portadora del virus y no por alguien que estuvo en contacto con otra persona y a su vez con otra, siendo que esta última portaba el virus.

Por otro lado, Ferreira indicó que si una persona tuvo contacto con alguien infectado pero no presentó síntomas no debería avisarle a otras personas ya que se generaría una duda o alarma innecesarias. “No hay que avisar porque no sabemos qué avisar. Si hubiera tenido contacto directo, el MSP se encargaría”.

En cuanto a la vigencia del virus en las superficies, lo recomendable es realizar una higiene cada determinada cantidad de horas con alcohol isopropílico. “Esto no es algo de ahora, es de siempre. En una superficie de un hogar debería haber una limpieza frecuente”, indicó. Además de la higiene del hogar, es fundamental el lavado de manos con agua y jabón. Lo ideal es lavarse durante 20 segundos tratando de abarcar todas las superficies de la mano. “Hay que ser simples y no marearnos con la información. Hay que retener lo importante: la higiene de manos con agua, jabón y/o alcohol, y quedarnos en casa”, reiteró.

La persona que contraiga el virus puede ser acompañada en el hospital por una sola persona, ya que se trata de disminuir el flujo de gente al mínimo. Es necesario que el acompañante esté a un metro del infectado, con las condiciones de higiene específicas y utilizar mascarilla en el hospital para protegerse.

Por último, Ferreira sugirió que es contraproducente la cantidad de información que circula y que es importante que no circulen los datos de las personas infectadas. “No hay que viralizar cosas que contengan datos personales porque hay que seguir viviendo en sociedad y realmente se puede hacer mucho daño”, señaló. Lo más importante, agregó, es informarse a través de las fuentes oficiales y de los medios de comunicación.