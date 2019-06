Corredores de seguros salieron al cruce de la plataforma Ecolicuá

Por Analía Pereira

Especial para El Observador

Los estudiantes de Economía, Felipe Herrero y Luciano Corujo lanzaron en forma reciente un comparador y cotizador online de seguros de autos. La idea surgió luego de ver que existían en ese mercado formas complejas de hacer cosas simples. “Hay muchas palabras difíciles como deducible, prima o premio. Premio es el costo del seguro, si le decimos precio total es más fácil” explicó Corujo. Agregó que son términos que quedan de un mercado “que estaba un poco de espalda a la gente, donde el corredor era un intermediario, un traductor”.





La plataforma Ecolicuá se lanzó el 11 de junio en la Universidad Católica. Junto a los emprendedores, en el evento, estuvo Nicolás Jodal, cofundador de Genexus y socio inversor de Ecolicuá. El emprendimiento se creó después de una incubación en Thales LAB, aceleradora de Jodal.



El día siguiente al lanzamiento de la plataforma, los emprendedores se reunieron con El Observador, y dijeron no estar preocupados por la reacción de los trabajadores del sector: “quizás los corredores no transparentes se enojen, pero eso es porque no les gusta que les digan la verdad” concluyeron. Además opinaron que agregarle tecnología a un oficio puede hacer que otros trabajadores salgan a competir con las mismas herramientas. “Estamos seguros que aparecerán más como nosotros” dijo Corujo.



¿El Uber de los seguros?



Ecolicuá es un sistema informático que puede comparar precios de la misma forma que un corredor. Así el cliente puede elegir por sí solo lo que más le conviene. Juan Pablo Risso, presidente de la Asociación de Profesionales en Seguros (Aproase) opinó que el trabajo de la plataforma “no es ni más ni menos el que los corredores venimos haciendo hace muchos años”. En tanto, según Daniel Lagomarsino, presidente de la Cámara Uruguaya de Asesores Profesionales de Seguros (Cuaprose) “si se trata de un multicotizador puede colaborar con la gestión de los corredores”.

Gremiales

CUAPROSE

Busca “jerarquizar la profesión y defender el rol del corredor asesor de seguros, conscientes de la importancia de su invalorable aporte a la sociedad”, promoviendo su “figura indispensable”. APROASE

Tiene como cometido “la defensa y jerarquización de la profesión, evitando la competencia ilícita y contribuyendo a la difusión de la actividad”. Ambas gremiales están asociadas a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y tienen varios socios en común.





Para Herrero y Corujo, su comparador es un trabajador más del corretaje de seguros. “Somos corredores aprobados por todas las compañías de seguros, estamos regulados por el Banco Central y nos presentamos en todos lados transparentando eso, como en la Comisión de Defensa a la Competencia. No vinimos a empujar a nadie” dijo Corujo. No se consideran “como Uber con los taxis”.



Según Herrero en este caso el mercado hace la diferencia: “Uber compite con el taxi porque lo parás en la calle; no tenes un taxista de referencia. Quienes tienen un corredor que hace bien su trabajo no se van a cambiar por una ola de gente que compra online, además no desaparecieron los hoteles cuando apareció Airbnb” comparó.



Risso, de Aproase cree que los clientes seguirán apostando por el servicio personalizado, pues el relacionamiento cara a cara “no se sustituye por una plataforma informática u otros canales alternativos”. En eso ve la principal diferencia, “mientras estas nuevas formas de comercialización son vendedoras de pólizas, la actuación del corredor, primero es la de un asesor”, puntualizó.

Considera que el sector no está preocupado por la aparición de este nuevo competidor, pero afirma estar alerta: “debemos estar alertas de que las coberturas y costos sean iguales a los que tenemos los corredores. Si eso no ocurriera se trataría de una competencia desleal”.





Aproase tiene dentro de sus objetivos defender la actuación profesional de los corredores y desde que asumió como presidente en 2017, Risso se mostró en contra de los canales alternativos de venta de seguros.

Si bien reconoció a Herrero y Corujo como posible competencia, dijo que no podría definirlos como colegas, “dada la forma, que entendemos equivocada, eligieron para lanzar su empresa”, declaró haciendo referencia a una publicidad del emprendimiento que no gustó en el sector.



Integrantes de Cuaprose asistieron a la presentación de Ecolicuá y luego se reunieron para discutir al respecto.Si bien previo a la reunión, el presidente de la organización dijo que compartiría las conclusiones del encuentro, consultado días después no quiso hacer declaraciones. Desde la directiva se informó que no se emitirán opiniones ni de la plataforma ni de su publicidad.







Romano corredor



Ecolicuá llegó al mercado con una publicidad ambientada en la antigua Roma y protagonizada por el periodista deportivo Rodrigo Romano. La intención de usar un escenario antiguo se corresponde con el slogan de la startup: “un corredor de seguros del siglo XXI”. Los personajes son: el emperador (Romano), Cleopatra y un corredor de seguros poco convincente con sus propuestas.



En el video, que fue levantado a pocas horas de subido en la web, el corredor presenta su oferta de renovación del seguro vehicular: “mi sugerencia es que renueve con la misma compañía, yo tengo una excelente relación” dice. Pero no convence al emperador, que responde: “¿porqué siempre elije la misma compañía y no nos da a comparar los precios ni los beneficios? Ya estoy cansado de los intermediarios que no generan valor. ¿No hay ningún corredor de seguros diferente?”. Acto seguido el corredor es sacado de escena por un guardia, no sin antes escuchar a Cleopatra decir: “son todos bastante iguales”.



El video, que ya no se puede encontrar en las redes, derivó en varias movidas de los corredores. Risso dijo que Cuaprose y Aproase vieron a la campaña como “muy ofensiva para el corredor de seguros”. Por ese motivo ambas gremiales se reunieron con el Banco de Seguros del Estado, Mapfre, Porto Seguro, Sancor Seguros y Sura para mostrar su descontento.

“No entendemos una campaña de desprestigio, sobre todo realizada desde dentro mismo de nuestra actividad. No nos parece la forma de lanzarse al mercado denostando a sus competidores”. Juan Pablo Risso

Presidente Aproase



Respecto al video promocional, Corujo explicó que habían salido a reírse "del que hace mal las cosas. La campaña habla del corredor que no es transparente, el que te muestra compañías que le convienen. Todavía quedan algunos y ellos son nuestra competencia. Los clientes saben cuando no tienen un buen corredor y esos son los que van a decidir venirse con nosotros”.



Los emprendedores declararon tener intención de agremiarse a las organizaciones de corredores: “hacemos lo mismo, la diferencia es que nosotros abrimos toda la información” explicó Corujo. Consultado al respecto, Risso comentó que de recibir una solicitud debería ser estudiada por la directiva de cada gremial.