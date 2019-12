Corujo: “El domingo vamos a jugar de la misma manera, a ganar el partido”

El zaguero de Nacional, Guzmán Corujo, marcó el gol del 2-0 para el triunfo clásico con el que los tricolores conquistaron el título del Torneo Clausura y de esa forma redondeó una buena actuación en el duelo ante el tradicional rival.

En conferencia, señaló que ya piensa en el clásico del próximo domingo, en el que de ganar los albos que quedarán con el título del Uruguayo. “El domingo vamos a salir a jugar de la misma manera, a ganar el partido, llevarnos los puntos y que eso nos pueda dar la copa”, comentó.

Leonardo Carreño

El defensor analizó el encuentro de este miércoles y destacó a Gonzalo Castro, autor del primer gol. “Creo que en el primer tiempo hicimos un poco más de mérito para conseguir el gol, no se nos dio, no pudimos abrir el arco. Creo que nos faltó un poquito de tranquilidad a la hora del último pase y de definir la jugada, porque los espacios estaban. Por suerte el equipo no bajó los brazos y el Chory pudo abrir el marcador y a partir de ahí encaminar el partido”.

Consultado por si su gol era una revancha tras la larga lesión que padeció, señaló: "La revancha fue a partir del día que empecé la recuperación, ahí empecé la revancha, a prepararme para esto, para volver a jugar y poder volver a poder vestir esta camiseta”.

Su gol fue en una pelota quieta. “Intuí que Santi (Rodríguez) iba a tirar al primer palo, la luché, intenté cabecear al palo lejano, porque el golero no la espera ahí, y por suerte entró, pudo ayudar para la victoria y para levantar la copa”.

Corujo destacó que la clave para ganar el Clausura fue la regularidad a lo largo del torneo.

El clásico tuvo el estreno del VAR en el Campeonato Uruguayo, pero no hubo muchas situaciones a controlar. “Por suerte (el juez Andrés) Matonte pudo coronar una buna actuación, a mi entender desde la cancha. Creo que una sola jugada va a revisar y después se terminó sacando amarilla. No necesito el VAR en el partido de hoy”.

Este miércoles, Corujo tuvo como compañero de zaga a Matías Laborda, a quien elogio. “Sin palabras con Matías”, señaló. “Hace todo bien”, agregó.

Tras el partido, el plantel tricolor regresaba a Los Céspedes para quedar concentrado. Sobre los festejos, el zaguero señaló: “Se festeja con mesura ya la cabeza está en descansar porque el domingo tenemos otra final de nuevo”.