Crean lentes de sol inteligentes y la PC "más pequeña del mundo"

Antes de internet, buscar inversiones para un nuevo proyecto era un tema complicado. Se sacaban préstamos, se recurría a la familia y amigos, entre otras difíciles y arriesgadas tácticas que no garantizaban el éxito. Todo esto cambió cuando aparecieron los sistemas de financiación colectiva.

El crowdfunding, también conocido como micromecenazgo, es un sistema de en el que personas o compañías suben sus proyectos a una página web, ponen un determinado objetivo económico a alcanzar para hacer viable el proyecto, lo promocionan para conseguir la mayor cantidad de donaciones comunitarias posibles y fijan un plazo para alcanzar la meta. Si la alcanzan, el proyecto está financiado.

Tiene sus orígenes en las primeras ventas de desarrolladores de Open Source, que antes ofrecían su trabajo gratuitamente y comenzaron a pedir donaciones, medida que tuvo un gran éxito, según la consultora Universo Crowdfunding.

Es una práctica cada vez más común. Las páginas más famosas son Lanzanos, Goteo, Kickstarter e Indiegogo, que cuentan con miles de proyectos cada uno, los cuales todos podemos ayudar a financiar.

En Cromo te presentamos cinco productos que buscan revolucionar el mercado tecnológico.

GPD P2 Max

GPD HK

La GPD P2 Max, con una pantalla de casi nueve pulgadas, es “la Ultrabook más pequeña del mundo”. Tiene el tamaño de un iPad 4 Mini, y pesa menos de 700 gramos, poco más de la mitad que uno de sus posibles competidores directos, la Dell XPS 13, que pesa 1240 gramos.

Tiene buenas prestaciones: entre 8 y 16 GB de RAM y entre 256 y 512 GB de espacio en disco. El procesador es Intel de octava generación, su pantalla es táctil, cuenta con cámara y además permite desbloquear con la huella.

GPD P2 Max está en su etapa de prototipo, ya que todavía no ha alcanzado la meta económica que se propuso la compañía.

Quienes quieran aportar a la causa, pueden conseguir la Ultrabook a US$ 709 como crowdfunders, con envíos a todas partes del mundo. Parece costosa, pero competidoras como la Microsoft Surface Pro 6 o la Lenovo Thinkpad X270 cuestan más, incluso con peores especificaciones.

Evo

Evo

Ya no vas a tener que comprar y llevar esos adaptadores universales gigantes a los viajes. Evo es el adaptador universal más pequeño del mundo. Su tamaño es un poco mayor al de una batería, más corto que una llave, pero puede ayudarte a cargar tus aparatos tecnológicos en más de 150 países, desde Uruguay hasta Burkina Faso.

Puede enchufarse a los sistemas de Reino Unido, Europa, Australia y Estados Unidos. Además, cuenta con dos puertos USB, para conectar una gran variedad de dispositivos a la corriente, como celulares, cámaras y consolas portátiles de videojuegos.

Evo

La compañía china MicroNovelty ya llegó al objetivo económico. La producción en masa comenzó en febrero, y en marzo ya se comenzó la distribución. El adaptador cuesta US$ 22 la unidad, a precio de crowdfunder. Su precio de mercado está en US$ 32.

Pivo

Pivo

¿Recuerdan los palos para selfis? Bueno, evolucionaron. Pivo es un artefacto que se conecta a tu celular mediante bluetooth para ofrecerte hasta 12 opciones de fotografías bastante novedosas. Se coloca al smartphone arriba de Pivo, se elige el tipo de foto o video que prefiere desde la aplicación, y se obtiene una imagen distinta a la tradicional.

Entre las opciones, podés sacar una foto en la que aparezcas múltiples veces en la misma imagen, realizar híbridos de fotos y videos o realizar panorámicas 360°. Viene con otros artefactos: adaptador para la GoPro, caja de luz para fotografiar objetos de menor tamaño, ayudada por una placa giratoria.

Pivo

Es la herramienta ideal para un influencer. Cuenta con facetracking: esto significa que mueve el lente hacia donde vayas. Gracias a su unión con Restream, se puede transmitir en vivo para distintas plataformas online al mismo tiempo. Cuesta US$ 109.

Norm Glasses

Norm Glasses

Hace unos años los Google Glasses fueron furor. Ahora los Norm Glasses quieren traer este concepto al mercado, pero hacerlo “con estilo” . Estos lentes inteligentes permiten responder llamadas, mensajes, mails, sacar y ver fotos, videos y navegar en la web, entre otras funciones revolucionarias que les dieron premios como el German Innovation Awards de 2019.

Se maneja de varias maneras: con la voz, con el minipanel presente en los lentes, con la aplicación para smartphones y con gestos faciales. Su procesador es de 1 GB de RAM y tiene hasta 8 GB de espacio interno. Su cámara es de 8 MP y su batería dura hasta cinco horas con uso continuado.

Norm Glasses

Se encuentran disponibles en tres medidas y pueden ser oscuros, polarizados o claros. Su precio ronda entre los US$ 300 y US$ 400 para los crowdfunders. Parece caro, pero los Google Glasses costaban US$ 1550 cuando desaparecieron, en 2017.

Lyra

Lyra es una consola de juegos portátil. Tiene una novedosa función, muy reclamada por los gamers: te deja jugar a cualquier juego de cualquier consola, pero en la palma de tu mano.

Lyra

Ahora vas a poder entretenerte con Super Mario, Resident Evil, o Metal Slug en tu casa, el transporte público o la plaza. La microconsola se puede conectar a la tele para convertirse en una consola tradicional, y también funciona como PC, al conectarla a un monitor y a un teclado y mouse. Cuenta con 1GB de RAM y memoria expansible con tarjeta SD hasta cualquier tamaño.

Además, tiene opciones para programadores, como lecciones de código incluidas en el sistema, y la posibilidad de armar la consola por tu cuenta, con la entrega de los artefactos por separado.

Vale US$ 181, unos US$ 100 menos que el Nintendo Switch, su competidor portátil.