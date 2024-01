Cristiano Rattazzi: "Milei está convencido y no tiene miedo de tomar riesgos"

Cristiano Rattazzi es un empresario argentino, nacido en Buenos Aires, hijo de Susana Agnelli, el apellido de la familia más poderosa de Italia, un símbolo de la industria y la política de la península. Luego de muchos años al frente de FIAT en la Argentina, recientemente dejó la empresa para dedicarse a otros proyectos propios. En diálogo con Luis Majul y en una nueva entrevista del ciclo especial en el parador de El Observador en Punta del Este, Cristiano habló y dejó definiciones fuertes sobre la actualidad de la Argentina.

Por ejemplo, sobre Javier Milei, el nuevo presidente y su reciente paso por el Foro de Davos: "De su discurso debo distinguir entre lo pienso y lo que me gusta a mí de lo que sucede en la gente que lo escuchó, en el verdadero impacto. Me pareció largo y aburrido el discurso, pero dijo verdades fuertes que repercutieron: que muchos países occidentales han perdido la fuerza y la convicción en el capitalismo y la democracia liberal. Algunos países han ido perdiendo y cercenando libertades individuales, algo que ha pasado en la Argentina. La consecuencia ha sido el populismo".

El empresario dio ejemplos concreto de estas prácticas: "Cristina Kirchner usó los aviones de YPF para fines particulares y la empresa le pasó la cuenta al Estado. YPF tiene que hacerlo porque es una empresa que cotiza en la Bolsa, es su obligación. pero esto es un ejemplo de la 'casta', el uso de los bienes públicos por los dirigentes políticos. Lo mismo pasó con los 30 millones de dólares que costó el nuevo avión presidencial que compró el gobierno de Alberto Fernández, un sinsentido. Creen que porque manejan el Estado pueden hacer lo que quieren. A eso apuntó el discurso de Milei y de ahí su impacto. Volver a las fuentes de los países ricos: volver al mercado, volver a crear riqueza".

Consultado por el proceder de Sergio Massa en los últimos meses del gobierno anterior en su doble rol de ministro y candidato, Rattazzi dejó su definición más fuerte: "Massa fue un delincuente en la manera en que se manejó. Debería estar prohibido que seis meses antes de las elecciones un candidato pueda meter mano en las finanzas públicas de la manera en que lo hizo. Un candidato no puede ser ministro al mismo tiempo. Puede tener el derecho de hacerlo, pero hay una obligación moral de preservar el patrimonio nacional. Eso que hizo es de un delincuente".

Y prosiguió: "Se dice que ciertas decisiones políticas no son judiciables, pero la estatización de YPF, la decisión de Cristina y Kicillof le va a costar 16.000 millones de dólares a la Argentina, es una buena idea lo de introducir un bono o impuesto que se llame "la tasa Kicillof".

En este punto de la charla, Luis Majul retrocedió a la cuestión del discurso de Milei en Davos y preguntó si era apropiado o conveniente que un presidente de un país con tantos problemas, que recién empieza y no se sabe aún si tendrá éxito en su gestión, fuera a "dar clases" a Davos, a dar un discurso tan teórico. Al respecto, Rattazzi respondió: "Está bien porque ésa es su convicción, son sus verdades, las dice. A veces no estoy de acuerdo con él, lo del aborto, por ejemplo, es algo resuelto, no se puede volver atrás con eso, y más siendo libertario. En la economía sí estoy de acuerdo, es fenomenal lo que sabe y puede entonces dar una clase en Davos. Quizás no convenga políticamente y el impacto no sea el mejor, pero la sala sí estaba llena y la repercusión fue muy fuerte, también en las redes sociales".

El empresario dio otro ejemplo de las repercusiones de este discurso: "Un tuit de Elon Musk no van a traer inversiones automáticamente, pero sí puede empezar a crear confianza en el país y que vengan. Como pasó en la época de Menem, que trajo muchas inversiones pero después falló porque se quiso llevar por delante todo y cayó en la trampa del déficit fiscal. Macri empezó bien y tenía buenas ideas, pero le faltó audacia para profundizar, no tomó riesgos. Milei está más convencido y toma más riesgos. Su imagen va a bajar y lo van a criticar, pero no le queda otra".

Sobre la gestión pública concreta, Rattazzi fue claro: "No hace falta hacer desaparecer el Fondo de las Artes ni cerrar el CONICET. Pero cosas como el ministerio de las Mujeres, cosas que sólo servían para negocios y clientelismo, llenas de ñoquis, eso se tenía que terminar. A una sociedad con 50% de pobreza y 10% de indigencia no le puede ir enseguida mejor. Hay que crear valor y trabajo genuino en el sector privado. Tienen que aparecer pymes que puedan producir y exportar, que paguen buenos sueldos. Va a tomar tiempo, pero no puede ser que alguien prefiera cobrar un plan y no trabajar".

En este sentido, continuó: "Los salarios de quienes generan valor agregado tienen que aumentar, pero va a tomar tiempo. Para quienes no puedan trabajar en algo genuino habrá que mejorar el asistencialismo. Pero va a haber períodos duros, no puede pasar como en La Rioja, donde el gobierno contrata a Lali Espósito y no le puede pagar a la policía".

Por último, la charla derivó en otro ping-pong de preguntas sobre preferencias personales:

"¿Mejor auto del mundo por relación precio/calidad? Una Ferrari, porque no hay nada como eso, no hay otra forma de verlo. El nombre de la marca es eso, incomparable".

"¿Y para andar por la calle? Una Renegade diesel, 650 kilómetros de autonomía, chico de tamaño, cómodo para estacionar".

"¿Por qué todavía tengo acento? Nací en Buenos Aires, pero cuando terminé la primaria en el '56 me mandaron a estudiar a Italia, estuve ahí 15 años. Pero también me pasa que, por ejemplo, voy a Londres y me dicen que tengo acento de Brooklynn, me sale el acento en todos los idiomas. A mis hermanas no les pasa, no sé por qué".

"¿Mi sueño? Siempre fue poder ver a una Argentina que sea normal y seria, que sea para mí, no sólo para mis hijos o nietos, que la pueda ver yo. Que sea un paíus serio, pujante, que pueda aprovechar sus riquezas. Para eso hay que trabajar en serio y ser inteligente, no se trata sólode tener recursos naturales".