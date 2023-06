Cristina Kirchner criticó al Presidente por la disputa de candidaturas: "Pusieron empeño en ir al partido judicial"

Un día después del cierre de alianzas para las elecciones presidenciales de este año, la vicepresidenta Cristina Kirchner retomó este jueves las críticas al presidente Alberto Fernández por sus pedidos de primarias para dirimir la candidatura del oficialismo, y lanzó un duro cuestionamiento contra "los que desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial", al que acusó de inacción en la causa por el intento de asesinato en su contra.

"Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no hablo desde causas y condena, sino del intento de asesinato y de la impunidad para los que participaron y planificaron--; sin embargo algunos no pusieron empeño en eso, pero sí en ir al partido judicial”, dijo la vicepresidenta durante un acto de inauguración de un hospital en Santa Cruz, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Sus dichos estuvieron en línea con el comunicado del PJ Bonaerense de este miércoles, en el que el kirchnerismo aceptó las PASO contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y cedió ante la negociación por el piso por las listas de diputados, pero con fuertes críticas al embajador en Brasil y Alberto Fernández por "abrir las puertas a la intromisión judicial".

Es que desde ese espacio político, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había amenazado durante las febriles negociaciones que podría judicializar la propuesta en caso de no resultara satisfactoria, lo que generó la dura respuesta del PJ bonaerense con menciones a "la proscripción de CFK" y la "reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia en los procesos electorales de San Juan y Tucumán".

Este jueves, la vicepresidenta retomó el tema y lanzó dardos a Fernández. “Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única...Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible”, señaló en su primera aparición pública tras el cambio de nombre del Frente de Todos por Unión por la Patria.

“Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente para que fuera candidata a senadora contra la candidata de tal gobernador en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso. Creo que es necesario recuperar el concepto de representación política”, insistió en alusión a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aliada a Scioli.

En otro tramo de su exposición, Cristina volvió a criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Cuando el FMI irrumpe en un país después de un préstamo de la magnitud que le dieron a Argentina, no significa saltos al vacío, ni que no hay que pagar. No, hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenes que firmar porque tenes la 45 en la cabeza, tenes que decirles que te hacen firmar. Creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad”, sostuvo.