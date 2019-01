Cuánto cobra un cibercriminal

DDoS

La empresa de seguridad Kapersky afirma que el precio medio por un ataque de denegación de servicio (DDoS) es de unos US$ 25 por hora. Los hackers cobran US$ 5 por cinco minutos de ataque y unos US$ 400 por un ataque masivo, bloqueando usuarios durante todo el día.

Cuentas bancarias

Según datos de SecureWorks, un hacker cobra entre el 1% y el 5% del dinero que se robe de una cuenta bancaria online por sus honorarios. En cuentas con saldos menores, la proporción a pagar al ciberdelincuente aumenta.

Hackear un smartphone

Ciertas apps hacen todo el trabajo sucio. Copy9, por ejemplo, puede ser adquirida por una suscripción de US$ 21,60. Incluye funciones como grabadora de voz y rastreo del celular. No obstante, un hacker puede acceder de manera remota a un móvil, pero esto sale más caro: entre US$ 500 y US$ 5 mil.

Infiltrarse en redes

Entrar de manera ilegal a una cuenta de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat u otra red social, no es demasiado barato: según un informe de SecureWorks, el interesado debe pagar unos US$ 130 al hacker en cuestión.

Hackear correo corporativo

Infiltrarse en una cuenta de correo personal no cuesta más de US$ 130, según cifras de las empresas de seguridad. Pero hackear un correo corporativo suele costar por encima de los US$ 500, dado que es una tarea más delicada. Según el FBI, este tipo de infracciones causaron pérdidas por US$ 676 millones a las compañías durante 2017.



