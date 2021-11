¿Cuánto cobrará Tabárez como indemnización por su salida de la selección?

El entrenador de la selección, Óscar Washington Tabárez, tendrá que ser compensado económicamente por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como consecuencia de su salida de la selección, que se resolvió este viernes.

En el acuerdo de la AUF con la gremial de entrenadores (AUDEF), quienes fueren despedidos deben ser resarcidos con tres meses de salario.

El salario de todo el cuerpo técnico de la selección actualmente es de US$ 150.000 al mes. Por esa razón, la AUF tendrá que desembolsar US$ 450.000 por este concepto.

Además, si Uruguay clasifica al Mundial, la AUF deberá pagarle al entrenador el porcentaje del premio por los partidos que dirigió. Esto es: Tabárez tenía un premio de US$ 500.000 por clasificar al Mundial. En el clasificatorio dirigió 14 de los 18 partidos por tanto embolsará, si Uruguay va a Catar 2022, US$ 390.000.

Cuando en 2018, Pedro Bordaberry le renovó el contrato a Tabárez le ofreció mejorar sus ingresos al entrenador, incrementó 20% y pasó a percibir US$ 60.000 al mes.

En los últimos 15 años con la AUF, Tabárez firmó cuatro contratos: el primero en 2006, con Eugenio Figueredo con una remuneración mensual de US$ 20.000 para todo el cuerpo técnico; el segundo en 2010, con Sebastián Bauzá cuando pasó a percibir US$ 100.000; en 2014, con Wilmar Valdez, quien le mantuvo el acuerdo que tenía con los correspondientes ajustes por IPC anuales, y finalmente el cuarto lo firmó Bordaberry, en 2018, cuando el cuerpo técnico de la selección pasó a cobrar US$ 130.000 al mes.