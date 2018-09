Cyro Fontes tuvo su domingo de gloria

Momento histórico para el piloto y del mismo modo, para la marca Chevrolet. Cyro Fontes, tras tres intentos fallidos, en la séptima fecha del Campeonato Nacional de Superturismo consigue su primera gran victoria en la máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes, instancia desarrollada en el circuito No. 7 del autódromo de El Pinar. Con la gran consagración del volante de Piriápolis (Maldonado), cayó también el primer triunfo de una marca cargada de leyenda: Chevrolet.

La categoría estrella de AUVO está dándole vida a la estadística en lo que se refiere a las marcas. Ya lo hizo Ford con André Lafon, lo hizo hace poco Toyota con el campeón Fernando Etchegorry y ahora es el turno de que un grande como Chevrolet suba al escalón más alto del deporte motor uruguayo con esta victoria. La carrera de Cyro Fontes fue perfecta. Condujo el Chevrolet Onix con tremenda calidad, solvencia y precisión para superar momentos difíciles como lo fue el último relanzamiento. Era su domingo y esta vez no hubo falla. Detrás una gran carrera de varios protagonistas pero destacó sin dudas la arremetida de Rodrigo Aramendía (Peugeot 208). El ex campeón largó quinto y fue dando cuenta de sus rivales. No pudo con Cyro, de hecho, nadie podía.

Detrás el salteño André Lafón (Fordf Fiesta) protagonista de una gran largada. Pintaba para un segundo lugar pero en el cierre de la carrera Aramendía lo doblegó. Por detrás José Luis Peirén (VW Golf), Fernando Etchegorry (Toyota Etios), Hernán Giuria (VW Gol) y Martín Cánepa (Chevrolet Onix) que regalaron un gran carrera puerta a puerta los 18 giros. Allí estuvo también el Mini de Horacio García que pintaba para el cuarto lugar pero un fallo mecánico lo retrasó en el cierre de la competencia.

Por su parte, André Lafón, José Luis Peirén y Hernán Giuria concretaron el podio de la Copa de Pilotos Particulares.

Luis De Luca es cosa seria



Notable carrera de los Superescarabajos y llegó la primera victoria del gran piloto Luis De Luca para engrosar una estadística personal insuperable con logros en varias categorías. Este año decidió dar el salto a la categoría de AUVO y de inmediato demostró su calidad para llegar a esta primera victoria basada en su talento pero también experiencia. Lo escoltaron Ignacio Abelenda y Nicolás Peraza, que llegó a su primer podio y además venció en la División D2.

Repiten los invitados



En Clase 2, en una agitada carrera con varios golpes, vencieron Richard Barbachán/Diego Noceti (Citroen DS3). Fue, además, la segunda fecha del campeonato de Pilotos Invitados. La pareja ganó las dos carreras “especiales” disputadas hasta el momento y en ambas lograron recuperar la punta del campeonato de la Clase 2 en pilotos titulares. Segundos arribaron Juan Pablo Parada/Willy Parada (Renault Clio), y terceros Carlos Espósito/Marcelo Pessina (Hyundai Accent).

Rivas pudo repetir

En la Fórmula 4 Uruguaya las dos carreras se las adjudicó Gastón Rivas, quien ya es cosa seria en su primer año en la categoría. De hecho, se mezcló por mérito propio en la lucha por el título. Mientras tanto y en la Fórmula Súper Vee una carrera la ganó Martín Verdecchia y la otra Leonardo Rodríguez. En Turismo Histórico Pista vencieron Gabriel Cagnoli (VW Passat) en la categoría más potente y Julio Alonso (Chevette) en el Turismo Mejorado.