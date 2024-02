Daniel Scioli defendió su incorporación a Gobierno de Milei: “¿Está mal querer ayudar o colaborar?”

La llegada de Daniel Scioli a la súper Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes sigue causando revuelto entre la dirigencia política y los militantes, que no terminan de digerir la que tal vez sea la incorporación más resonante del gobierno de Javier Milei. Mientras en el oficialismo celebraron su incorporación al Ejecutivo, sus antiguos compañeros de Unión por la Patria (UP) apuntaron contra el ex motonauta con duras críticas.

Habitualmente calificado como "incombustible" por su capacidad de hacer caso omiso a las críticas, Scioli salió ahora al cruce de sus ex compañeros de espacio: “Expresé en todo momento mi voluntad de ayudar y colaborar. Cuando algunos critican, ¿está mal querer ayudar o colaborar? ¿O tenía quedarme mirando desde Brasil o desde una posición especulativa?”, dijo el funcionario, que hasta su designación continuaba como embajador en Brasil, a donde había sido nombrado por Alberto Fernández y luego ratificado por Javier Milei. “No entiendo qué les puede llamar la atención, cuando siempre han visto de mi parte estar dispuesto en los momentos difíciles”, sostuvo.

Scioli explicó que su llegada se dio por su estrecha relación con el ministro del Interior Guillermo Francos, con quien trabó amistad cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires y Francos era presidente del Banco Provincia. “Llegamos a la conclusión con el ministro [del Interior, Guillermo] Francos de que podía ayudar más desde aquí, en áreas que tienen un denominador común: el bienestar, la salud de las personas, la generación de trabajo y de divisas”, argumentó Scioli en diálogo con radio Mitre.

Scioli sostuvo que lo critican por querer “trabajar”. “Porque no me quedo en la tranquilidad que podría ser una embajada de Brasil, y quedarme mirándolo de allá, y vengo y me comprometo”, añadió el ex gobernador bonaerense. “La Argentina necesita que pongamos el hombro, cada uno en su lugar, porque la gente, todos sabemos, es la que está pasándola mal”, completó.

Y siguió: “Tengo un vínculo con [Javier] Milei desde hace ocho años; siempre he tenido una corriente de afecto, de respeto. Él interpretó una voluntad de cambio de la sociedad y tiene a partir del resultado de las elecciones la misión de cumplir con las expectativas sabiendo que el punto de partido es muy complejo”. “Le expresé en todo momento mi voluntad de ayudar y colaborar. Cuando algunos critican, ¿está mal querer ayudar o colaborar? ¿O tenía quedarme mirando desde Brasil o desde una posición especulativa?”, añadió.

“Yo tengo 67 años, no tengo más ninguna aspiración política electoral. Que quede claro, mi tiempo de política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en esa PASO en el año 2023. Esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia; si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento”, concluyó.

Sus antiguos compañeros, decepcionados

Entre las muchas críticas que recibió Scioli, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien iba a acompañarlo en su carrera presidencial como candidata a la gobernación bonaerense cuando finalmente le impidieron competir, sostuvo que "le da igual conformar un gobierno tan tremendo para las sociedad”, en diálogo con con Futurock. “Es diametralmente opuesto a la propuesta que tuvimos desde Unión por la Patria. No sólo en términos de propuesta de país, sino en el daño que le van a causar a nuestra población”, afirmó. “Hay una suerte de naturalizar algunas situaciones; algunos funcionarios que se quedaron fueron muy cercanos a referentes de nuestro espacio político. Tienen cargos e incluso algunos han pasado por el Parlamento”, añadió.

Y siguió: “A mí me enoja la falta de convicción de algunos hombres y mujeres de nuestro espacio político. Estoy enojada con quienes no tienen convicciones para sostener lo que el pueblo votó, y -aunque no te hayan votado- fuiste parte de un movimiento de más de 20 años”, lanzó.