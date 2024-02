De Jong explota: "Decís cosas que no son verdad, ¿no os da vergüenza?"

Frenkie De Jong, jugador del Barcelona, se presentó este martes en la conferencia de prensa para palpitar el duelo de su equipo ante el Napoli, en el marco del encuentro de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League, y explotó ante los medios por los rumores que circularon en el último tiempo en base a su futuro y a su posible salida del elenco catalán.

"Últimamente me estoy irritando un poco. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, salen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo", comenzó narrando el neerlandés. "Estáis hablando mucho de mi contrato, situación, salario... es mucho humo y mentira. Decís que estoy cobrando como 40 y tal... está muy lejos de la realidad. No voy a decir cifras. Se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años jugando aquí", suscribió el mediocampista.

❝ El Barça es el club de mis sueños ❞



🗣 Frenkie De Jong pic.twitter.com/JArU1f6sAu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2024

Cabe destacar que el vigente contrato de De Jong finaliza en 2026 y el Barça le ofreció un nuevo acuerdo en a mediados de Navidad hasta 2029, pero el futbolista no dió una respuesta. Un dato no menor es que la nueva oferta que le acercó el elenco culé, no presenta una mejora en su salario debido a la delicada situación económica que atraviesa la institución. Sin embargo, Frenkie se encargó de despejar cualquier tipo de dudas.

"No lo puedo decir porque no lo sé. Espero que no. Sé que muchas cosas se inventan porque escribís cosas que no son verdad. Lo estáis haciendo en general con muchos jugadores y entrenadores. No tengo la sensación de que vayáis a cambiar, pero deberíais porque no podéis escribir cosas que no son verdad", enfatizó Frenkie.

"Considero el club, a mis compañeros, a la gente del día a día, el staff... y estoy de maravilla. De 10. Lo estoy disfrutando mucho. Si alguien opina que yo juego mal en la Prensa, eso da igual, porque cada uno puede tener su opinión, pero las mentiras... lo tenéis que cambiar", concluyó el neerlandés con respecto a este tema.

Por último, en base al compromiso que tendrá el Barça ante el Napoli, aseguró que "estamos con mucha ilusión. Son octavos, hace un par de años que no estábamos. Con ilusión y ganas".