De ser necesario, Antel y el Plan Ceibal prevén mejorar la conexión a internet en puntos específicos

El Ministerio de Educación y Cultura ya anunció que prevé utilizar formatos de educación a distancia del Plan Ceibal si es necesario suspender las clases. Si se concreta, en caso de que la conexión "esté limitada" en algunos puntos del país, Antel podría mejorar la conexión en esos lugares, según informó a El Observador el jerarca del plan, Leandro Folgar.

Son sitios específicos y "estarán identificados" cuando se llame al call center y se hagan reclamos. “Está el plan que si fuera necesario que los estudiantes o los docentes necesitaran conectarse desde lugares diferentes a donde se conectan actualmente o habitualmente pudiera haber servicios adicionales”, comentó Folgar.

Esto significa que podrían instalarse nuevas redes LTE y nuevas conexiones en el marco del Plan Universal Hogares. Este programa consiste en un servicio de acceso a internet sin costo mensual que incluye 1 gigabyte de tráfico por mes. Si se consume ese gigabyte, se pueden acreditar más en los centros comerciales de la empresa estatal, en locales habilitados o llamando al 0800 PAGO (7246).

Folgar dijo que se desconoce el tope de conexiones que permite la red. “Hoy, hay momentos del año que los picos alcanzan la mitad de la capacidad de esta posibilidad. Veremos hasta dónde puede llegar esa cantidad”, indicó. Pero, en principio, Uruguay cuenta con un sistema “robusto”. “Es mucho más robusto que la de muchos países”, agregó.

En este sentido, desde el Plan Ceibal están preparando todos sus recursos para este hipotético escenario. "En la medida que las autoridades vayan tomando decisiones con respecto a una potencial cuarentena o suspensión de clases, (buscamos que) los docentes tengan un método paliativo para poder proveer cursos a distancia y usar todos los recursos digitales. Estuvimos revisando que en caso de que sea necesario esos recursos estén disponibles”, comentó Folgar.

Difícil que haya caídas

Algunos usuarios consultaron a la empresa estatal sobre si podrían existir caídas del servicio en una eventual cuarentena. "La conectividad no se verá afectada", contestó la empresa.

Quienes trabajan en la industria se han pronunciado en este sentido. "No creo que haya problemas de conectividad. No me lo imagino", dijo Carlos Martínez, gerente de Lacnic (un organismo no gubernamental que se encarga del desarrollo de internet en Lationamérica), quien desestimó que existan inconvenientes graves ni con las redes LTE ni con la fibra óptica

El experto indicó que por más de que todos vayan para sus casas "el acceso es el mismo". Lo que sí puede haber, explicó, es un problema de distribución. "Las dinámicas de los barrios son interesantes porque son previsibles. La gente a las 8 de la mañana se va de sus casas y el tráfico en los barrios baja y sube en el centro de la ciudad. A la noche pasa exactamente lo contrario. Si de repente tenés a todo el mundo conectado a internet en los barrios, todo el día, podés tener algunos problemas de distribución del ancho de banda", agregó. Esos inconvenientes podrían ser puntuales y en ciertos puntos.

"Si se da una cuarentena, la gente va a estar mayormente en la casa, no va a estar toda junta. Entonces no creo que haya demasiado problema", indicó.

Aumenta el tráfico mundial

El incremento del tráfico de datos es un fenómeno global a causa de la pandemia. D-CIX, operador de centros de intercambio de internet, una especie de punto de encuentro de distintos proveedores de internet, batió un récord mundial de transferencia de datos el 10 de marzo. Detectó una transferencia de 9,1 terabits por segundo.

El aumento del consumo de internet es un fenómeno que ya están informando las grandes proveedoras del mundo. Telefónica, de España, está aumentando un 10% el tráfico cada día, informó El País de Madrid. La compañía está alcanzando cifras récord. En Italia, el tráfico creció en marzo un 70% por encima de lo habitual, informó la agencia Bloomberg.

Algunos servicios ya anunciaron que aumentaron su consumo. Twitch, un servicio de streaming para espectadores de videojuegos, aumentó un 29% sus visitas en el último mes.